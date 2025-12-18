Москва возглавила рейтинг внутреннего туризма России в 2025 году

Москва стала самым популярным направлением для путешествий внутри страны по итогам 2025 года. Об этом на пресс-конференции рассказал президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский.
Согласно данным РСТ, впервые за последние годы Москва обошла традиционного лидера — Краснодарский край, который теперь занимает второе место.
Замыкает тройку лидеров Петербург. На эти три ведущих направления суммарно пришлось более половины (51%) всего внутреннего турпотока в стране.
В первую десятку самых востребованных регионов также вошли Московская область, Республика Крым, Республика Татарстан, Ставропольский край, Свердловская область, Калининградская область и Нижегородская область.