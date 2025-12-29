Студенческие билеты и зачетки станут электронными и появятся в Max и на «Госуслугах»

Вузы будут передавать данные о студбилетах и зачетках в федеральную информационную систему. Студенты, ординаторы и аспиранты смогут получить доступ к ним через личный кабинет учебного заведения, портал «Госуслуги» или мессенджер Max. Документы будут доступны по QR-коду.