В России разрешат покупку алкоголя и сигарет по Max наравне с паспортом

Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроект, который позволяет подтверждать возраст через мессенджер Max при покупке товаров с возрастным ограничением. Об этом сообщает ТАСС.
С помощью Max можно будет подтверждать возраст при покупке сигарет, вейпов, алкоголя, энергетиков и газосодержащих бытовых товаров, а также при участии в лотереях и посещении зрелищных мероприятий.
Чтобы купить указанные товары, достаточно будет открыть цифровой ID в Max — это QR-код, созданный на основе данных учетной записи с портала «Госуслуг».
Глава думского комитета по информполитике Серге Боярский отмечал, что инициатива сделает процедуру подтверждения возраста удобной и простой. По его мнению, эта возможность будет пользоваться спросом.
Нововведение оформили в качестве поправок ко второму чтению законопроекта, который разрешает блокировать без суда сайты с информацией об онлайн-продаже табачных и никотиносодержащих товаров. Такие ресурсы будут добавлять в реестр сайтов с информацией, которую запрещено распространять в России.
Владельцы сайтов должны будут отслеживать появление предложений об онлайн-продаже указанной продукции на их ресурсах.
Новость дополняется.