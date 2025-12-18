В Греции редкие тюлени-монахи прячутся в пещерах из‑за массового туризма
В России разрешат покупку алкоголя и сигарет по Max наравне с паспортом

Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»

Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроект, который позволяет подтверждать возраст через мессенджер Max при покупке товаров с возрастным ограничением. Об этом сообщает ТАСС.

С помощью Max можно будет подтверждать возраст при покупке сигарет, вейпов, алкоголя, энергетиков и газосодержащих бытовых товаров, а также при участии в лотереях и посещении зрелищных мероприятий.

Чтобы купить указанные товары, достаточно будет открыть цифровой ID в Max — это QR-код, созданный на основе данных учетной записи с портала «Госуслуг». 

Глава думского комитета по информполитике Серге Боярский отмечал, что инициатива сделает процедуру подтверждения возраста удобной и простой. По его мнению, эта возможность будет пользоваться спросом.

Нововведение оформили в качестве поправок ко второму чтению законопроекта, который разрешает блокировать без суда сайты с информацией об онлайн-продаже табачных и никотиносодержащих товаров. Такие ресурсы будут добавлять в реестр сайтов с информацией, которую запрещено распространять в России.

Владельцы сайтов должны будут отслеживать появление предложений об онлайн-продаже указанной продукции на их ресурсах. 

Новость дополняется.  

