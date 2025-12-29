Исследование: продажи пива в России растут, а производство падает

Параллельно с этим наблюдается активный переход на более дешевую упаковку: производство в пластиковых бутылках выросло на 3%, тогда как выпуск пенного в стеклянных бутылках и алюминиевых банках упал на 15% и 21% соответственно. Ключевым фактором стало удорожание сырья.