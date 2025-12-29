Более 60% россиян планируют увеличить доход в 2026 году
Исследование: продажи пива в России растут, а производство падает

Фото: Josh Olalde/Unsplash

Потребление пива летом 2025 года выросло во всех федеральных округах, в то время как производство напитка сокращается. Такой вывод следует из исследования рынка, проведенного «Коммерсантом».

Продажи пива летом выросли во всех регионах. Наибольший рост показали Дальний Восток (38%) и Сибирь (24%). Отчасти это может быть связано с внедрением системы маркировки «Честный знак», которая позволяет учитывать полный цикл — от производства до продаж.

Параллельно с этим наблюдается активный переход на более дешевую упаковку: производство в пластиковых бутылках выросло на 3%, тогда как выпуск пенного в стеклянных бутылках и алюминиевых банках упал на 15% и 21% соответственно. Ключевым фактором стало удорожание сырья.

Авторы исследования ожидают, что в 2026 году отрасль продолжит сокращение производства. Пивоварам придется делать продукцию еще более бюджетной и уменьшать объем упаковки. Дополнительное давление оказывают новые региональные ограничения на продажу алкоголя. 

Например, в Вологодской области запрещена розничная продажа алкоголя в магазинах в многоквартирных домах, если вход в них со стороны подъездов, а также выкладка алкоголя в 3 метрах от касс. Спиртное в регионе продают с 12.00 до 14.00, с понедельника по пятницу, и с 8.00 по 23.00 по выходным и праздникам.

Министерство финансов недавно опубликовало приказ, согласно которому с 1 января в России вырастут минимальные цены на крепкий алкоголь. Минимальная розничная цена 0,5 литра водки вырастет с 349 до 409 рублей, бренди — с 472 до 605 рублей, коньяка — с 651 до 755 рублей.

