С 1 января в России вырастут минимальные цены на крепкий алкоголь

Фото: Giovanna Gomes/Unsplash

Министерство финансов России опубликовало приказ, согласно которому с 1 января 2026 года повышаются минимальные розничные цены на крепкий алкоголь.

Минимальная цена за поллитра водки вырастет с 349 до до 409 рублей, бренди — с 472 до 605 рублей, коньяка — с 651 рубля до 755 рублей.

Ранее госдума приняла закон, разрешающий подтверждать возраст через мессенджер Max при покупке табака, алкоголя, энергетиков и других товаров с возрастным ограничением.

Нововведение оформили в качестве поправок ко второму чтению законопроекта, который позволяет блокировать без суда сайты с информацией об онлайн-продаже табачных и никотиносодержащих товаров. Такие ресурсы будут добавлять в реестр сайтов с информацией, которую запрещено распространять в РФ.

