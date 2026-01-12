«Читай-город»: продажи книг о Буратино и Простоквашино после выхода фильмов взлетели в 9–12 раз

«Маттел» представила первую куклу Барби с аутизмом
ВЦИОМ: каждый третий россиянин считает, что большинство людей заботятся только о себе
Катар ведет переговоры с ФИФА о проведении первого клубного чемпионата мира среди женщин в 2028 году
Сугроб спас жизнь москвича, который выпрыгнул из окна горящей квартиры
Абиссинский кот из России возглавил рейтинг Всемирной федерации кошек 2025 года
Вышел новый трейлер второго сезона «Провожающей в последний путь Фрирен»
В «Лужниках» открылась лыжно-биатлонная трасса
Бабушка из США стала записывать стримы по Minecraft, чтобы собрать деньги на лечение внука
Съемки второго сезона «Киностудии» начнутся через неделю
Гостей «Золотого глобуса» кормили черной икрой, салатом из лобстера и суши
В Японии умерла шимпанзе Ай, умевшая считать и рисовать
Российские кинотеатры поставили рекорд по сборам на новогодних каникулах
Комитет Госдумы одобрил увеличение штрафов для владельцев за нападения их питомцев
Мэрия Москвы показала, как будет выглядеть новый мост на Болотной набережной
Москвичка с бесконтрольными приступами сна первой в России добилась лечения за счет бюджета
Каждый третий россиянин создает лишь видимость занятости в первые рабочие дни января
Лиса попыталась утащить улов у рыбаков в Казахстане
Блокировку с Roblox не снимут в ближайшее время
Дженнифер Лоуренс объяснила, почему предпочитает откровенные сцены с незнакомыми актерами
В Институте Склифосовского рассказали о самых странных предметах, извлеченных из пациентов за год
Ханс Циммер назвал исключение «Лучшей музыки» из телеэфира «Золотого глобуса» невежественным
Роуз МакГоуэн взвешивали перед съемками каждого сезона «Зачарованных»
Coca-Cola выпустила линейку декоративной косметики
Сын погибших в авиакатастрофе российских фигуристов выиграл бронзу чемпионата США
Андреа Бочелли выступит на церемонии открытия Олимпийских игр в Италии
Google удалил опасные для здоровья ИИ-ответы из поиска
Аэропорт Шереметьево раздавал надувные матрасы пассажирам, застрявшим в ожидании рейсов
Aeroméxico признана самой пунктуальной авиакомпанией мира в 2025 году

«Читай-город»: продажи книг о Буратино и Простоквашино после выхода фильмов взлетели в 9–12 раз

Фото: «Союзмультфильм»

Экранизации «Буратино» и «Простоквашино» повлияли на продажи книг, по которым их сняли. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу сети книжных магазинов «Читай-город».

Так, книгу Алексея Толстого «Буратино» в январе 2026 года покупали в 9 раз чаще, чем в январе 2025 года. Произведение попало в топ-15 книг, проданных в «Читай-городе» за январские праздники, заняв 11-е место в общем рейтинге. Продажи выросли и у книги Эдуарда Успенского «Простоквашино», они увеличились в 12 раз по сравнению с прошлым годом.

Россияне во время новогодних каникул также покупали философскую притчу Гэнки Кавамуры «Если все кошки в мире исчезнут», психологический бестселлер Джона Стрелеки «Кафе на краю земли», готический роман Марии Корелли «Скорбь Сатаны» и новый роман Анджея Сапковского «Перекресток воронов». В подборке самых популярных также оказались антиутопия Джорджа Оруэлла «1984» и мотивационная классика Джорджа Клейсона «Самый богатый человек в Вавилоне».

Новые фильмы «Буратино» и «Простоквашино» за несколько дней заработали по 2 млрд в прокате. «Простоквашино» достигло этой суммы на десятый день проката, «Буратино» — на одиннадцатый.  «Простоквашино» и «Буратино» вышли 1 января. Их обгоняет «Чебурашка-2», который собрал уже 4 млрд рублей.

