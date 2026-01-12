«Читай-город»: продажи книг о Буратино и Простоквашино после выхода фильмов взлетели в 9–12 раз

Так, книгу Алексея Толстого «Буратино» в январе 2026 года покупали в 9 раз чаще, чем в январе 2025 года. Произведение попало в топ-15 книг, проданных в «Читай-городе» за январские праздники, заняв 11-е место в общем рейтинге. Продажи выросли и у книги Эдуарда Успенского «Простоквашино», они увеличились в 12 раз по сравнению с прошлым годом.