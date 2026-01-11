«Буратино» и «Простоквашино» заработали по 2 миллиарда в прокате

Мультфильмы «Буратино» и «Простоквашино» преодолели рубеж в 2 млрд рублей сборов. «Простоквашино» достигло этой суммы на десятый день проката, «Буратино» — на одиннадцатый. Соответствующие данные доступны в системе ЕАИС.
«Простоквашино» и «Буратино» вышли 1 января. Режиссером «Простоквашино» выступил Сарик Андреасян («Домовенок Кузя»). В актерский состав вошли Павел Прилучный («Мажор»), Лиза Моряк («Онегин»), Иван Охлобыстин («Интерны») и юный Роман Панков.
Создатели «Буратино» же вдохновлялись музыкальным сериалом «Приключения Буратино» 1975 года. В фильме снялись Виталия Корниенко («Лед-2»), Александр Яценко («Фишер»), Анастасия Талызина («Кентавр»), Марк Эйдельштейн («Анора») и Александр Петров («Полицейский с Рублевки»).