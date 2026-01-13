Фамке Янссен вернется к роли Джин Грей в фильме «Мстители: Судный день»
LEGO анонсировала наборы по «Покемонам»

Pokеmon Company и LEGO показали первые наборы по «Покемонам» по мотивам известной франшизы. Выпуск комплектов приурочен к ее 30-летию. Новинки поступят в продажу с 27 февраля.

В линейку вошли три конструктора: «Пикачу и покебол» на 2050 деталей, «Иви» на 567 деталей и самый большой набор коллекции с Венузавром, Чаризардом и Бластойзом на 6838 деталей. Цены варьируются от 60 до 650 долларов (от 4,7 до 50,9 тыс. рублей).

Видео: LEGO

LEGO регулярно выпускает новые наборы. 1 января в продаже появился комплект Icons Stranger Things: The Creel House по мотивам сериала «Очень странные дела», состоящий из 2593 деталей. В него входят мини-фигурки всех главных героев, а также машина Стива, фургон радиостанции WSQK и велосипед Уилла. Конструктор стоит 299 долларов (более 23 тыс. рублей).
 

