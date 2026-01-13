Президент Южной Кореи и премьер Японии сыграли на барабанах песню из «Кей-поп-охотниц на демонов»

Санаэ Такаити увлекается игрой на барабанах с юности. Будучи студенткой, она даже выступала в хеви-метал-группе. Премьер-министр Японии научила Ли Чжэ Мёна игре на инструменте. После выступления он признался: «Сегодня я осуществил мечту всей своей жизни. С самого детства я хотел играть на барабанах».