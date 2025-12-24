В России впервые назначили штраф за склонение к аборту
«Кей-поп-охотницы на демонов» набрали 500 млн просмотров на Netflix

Иллюстрация: Netflix

Мультфильм «Кей-поп-охотницы не демонов» посмотрели 500 млн человек, сообщается в официальных соцсетях проекта. Картина сохраняет статус самого просматриваемого полнометражного проекта в истории Netflix.

«Кей-поп-охотницы на демонов» обошли конкурентов еще в конце августа: всего за два месяца мультфильм набрал 236 млн просмотров и стал наиболее просматриваемым фильмом в истории Netflix. Спустя примерно пять месяцев после выхода его аудитория выросла более чем вдвое и достигла отметки в полмиллиарда зрителей.

© @kpopdemonhuntersnetflix

В центре сюжета «Кей-поп-охотниц на демонов» — женская кей-поп-группа Huntr/x, которая с помощью музыки защищает людей от демонов. Трио — Руми, Мира и Зои — вступает в противостояние с мужской кей-поп-группой Saja Boys, состоящей из демонов под маскировкой и намеревающейся украсть фанатов Huntr/x.

Недавно песни из анимационного фильма Netflix «Кей-поп-охотницы на демонов» стали вторым в истории саундтреком, который провел полгода подряд в первой десятке чарта Billboard 200. До этого таким результатом могла похвастаться только картина Брэдли Купера «Звезда родилась».

В августе самая известная песня картины — «Golden» — возглавила чарт Billboard Hot 100 и стала девятой кей-поп-композицией, сделавшей это, и первой, исполненной женщинами.

В сентябре «Golden» побила рекорд по продолжительности нахождения на первом месте глобального чарта Spotify. Композиция продержалась на вершине 72 дня подряд и обошла «Seven» Чонгука, участника бойз-бенда BTS (71 день подряд).

