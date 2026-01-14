Hasbro выпустил карточную «Монополию» по «Кей-поп-охотницам на демонов»

Как и в классической «Монополии», игрокам нужно собрать несколько полных наборов карт — но вместо улиц это предметы, которые необходимы участницам группы Huntr/x для успешного концерта. Валютой служат карты фанатов. Победителем становится тот, кто первым соберет три полных набора карт. Партия длится около 15 минут, игра рассчитана на игроков от 8 лет.