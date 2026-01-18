Джейсон Момоа, Шейлин Вудли и Элайджа Вуд снялись в шоу «Дорожная карта к счастью»

Джейсон Момоа («Аквамен»), Шейлин Вудли («Дивергент»), Элайджа Вуд («Властелин Колец») и Алек Болдуин («Тень») поучаствовали в новом документальном сериале «Дорожная карта к счастью» о путешествиях и культуре. Его представят на фестивале «Сандэнс» 24 января, пишет Deadline.
Ведущим шоу стал писатель, ведущий подкастов и телеведущий Дарин Олиен, известный по программе «Вокруг света с Заком Эфроном». Вместе с актерами он посещает разные уголки планеты, чтобы понять, что делает людей счастливыми.
Продюсерами проекта стали Олиен, Кэри Флойд, Гриффин Гмелич, Хизер Уайт Резнер и оператор Ник Хиггинс. О том, кто еще из известных людей стал участником проекта, станет известно в ближайшее время. Несколько эпизодов сериала уже отсняты, сейчас идет постпродакшн.
Момоа подчеркнул, что участие в проекте стало для него способом «напомнить, что люди и планета неразделимы». Вудли отметила, что работа над сериалом «укрепила ее веру в человечество». «Это шоу запало мне в душу, и я знаю, что оно отзовется в сердцах тысяч людей», — сказала звезда сериала «Большая маленькая ложь».
Момоа сейчас готовится к съемкам сиквела «Minecraft в кино». Они начнутся в апреле.
Шейлин Вудли снимется с Линдсей Лохан и Китом Харингтоном в сериале «Count My Lies». Вудли сыграет патологическую лгунью Слоан Карауэй, которая устраивается няней к обаятельной и харизматичной Вайолет и ее мужу Джею Локхарту.
В августе Иэн МакКеллен намекнул на возвращение Гэндальфа в новом фильме о Средиземье «Охота за Голлумом». Элайджа Вуд может вновь исполнить роль Фродо.
2 мая 2025 года в мировой прокат вышел фильм с Алеком Болдуином «Ржавчина», который в России перевели как «Случайный выстрел». Во время съемок этой ленты актер по ошибке застрелил оператора Галину Хатчинс.