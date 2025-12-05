Netflix рассказал, как зумеры и миллениалы потребляют контент
Звезда «Игры престолов» снимется с Линдсей Лохан и Шейлин Вудли в  сериале «Count My Lies»

Фото: HBO Entertainment

Кит Харингтон («Игра престолов») получил главную роль в сериале «Count My Lies», пишет Deadline. Его партнершами станут Шейлин Вудли («Дивергент») и Линдсей Лохан («Чумовая пятница»).

Вудли сыграет патологическую лгунью Слоан Карауэй, которая с помощью лжи устраивается няней к обаятельной и харизматичной Вайолет (Линдсей Лохан) и ее мужу Джею Локхарту (Кит Харингтон).

По сюжету Слоан думает, что наконец получила работу мечты, но ошибается. Девушка не подозревает, что вошла в дом, полный тайн. Они готовятся вырваться наружу, и это может привести к катастрофическим последствиям для всех.

Проект выпустит стриминговый сервис Hulu, сериал будет основан на романе Софи Ставы. Шоураннерами экранизации станут Айзек Аптакер и Элизабет Бергер. Лохан выступит сопродюсером сериала.

Недавно стало известно, что Кит Харингтон сыграет в новой экранизации «Повести о двух городах» Чарльза Диккенса, которую разработают Би-би-си и MGM+. В четырехсерийном мини-сериале также примут участие Франсуа Сивиль («Три мушкетера») и Миррен Мак («Мисс Остин»). Режиссером картины выступит Хон Хау («Мистер Ловерман»), а сценарий напишет Дэниел Уэст («Порох», «Главарь»).

