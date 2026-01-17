Джейсон Момоа: съемки сиквела «Minecraft в кино» начнутся в апреле

Актер Джейсон Момоа, сыгравший Гаррета в фильме «Minecraft в кино», на «Ночном шоу с Джимми Фэллоном» сообщил, что съемки сиквела начнутся «очень скоро». Об этом пишет Deadline.
На вопрос о начале производства Момоа ответил: «Очень скоро. Чувак. Бро, в конце апреля. Сценарий стал еще лучше. Он настолько хорош, что я смеялся в голос. Я уже очень давно не смеялся вслух, читая сценарий. От первого сценария я был в недоумении, а этот заставил меня громко хохотать».
Ранее, в октябре, студия Warner Bros. официально объявила о работе над сиквелом и назначила дату премьеры — 23 июля 2027 года.
Режиссер Джаред Хесс вновь возглавит проект и напишет сценарий совместно с Крисом Галлеттой, работавшим над оригинальной лентой. Информация о составе актеров пока не раскрывается, но в первой части сыграли Джек Блэк, Эмма Майерс, Даниель Брукс, Дженнифер Кулидж и Себастьян Хансен.
Первая часть собрала почти 958 млн долларов по всему миру и заняла второе место в рейтинге самых прибыльных фильмов 2025 года.