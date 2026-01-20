Суд запретил продавать маски с лицом Сергея Безрукова
Комедийный хоррор «Убойные каникулы» выйдет в России в повторный прокат
Работа над «Суперсемейкой 3» начнется в марте
СБПЧ выпустило клип на песню «Вечный взрыв», съемки которого продлились 10 лет
OpenAI планирует представить свой первый гаджет в 2026 году
«Я не хочу примирения с моей семьей»: сын Бекхэмов обвинил родителей во лжи ради имиджа
Принц Гарри, Элтон Джон и Элизабет Херли подали в суд на Daily Mail
Молдова запустила процесс выхода из СНГ
Роспатент закрепил за Нижним Новгородом бренд «Столица закатов»
Новосибирские волонтеры открыли пункты обогрева для бездомных животных
У Джоди Фостер до сих пор сохранились шрамы от нападения льва на съемках в детстве
«Каштанка», «Шинель» и «Муму»: россияне назвали самые грустные произведения русской литературы
В России выпустят в повторный прокат хоррор «Другие» с Николь Кидман
В Кунцево начали строить небоскреб на месте бывшего кинотеатра «Брест»
Netflix показал трейлер документального сериала о Take That
Российские авиакомпании расконсервируют списанные самолеты
В «Яндекс Картах» появилась возможность транслировать геолокацию в реальном времени
Стивен Грэм потерял «Золотой глобус» через несколько часов после его получения
«Аэрофлот» выплатил сотрудникам почти миллиард рублей из‑за нарушения трудовых норм
Collider выбрал лучшие фильмы-антиутопии
В России разработали способ диагностики депрессии по голосу
Российский фотограф Игорь Клепнев снял A$AP Rocky
Создатель «Рыцаря семи королевств» объяснил туалетную сцену в дебютной серии
Названы авиамаршруты, на которых чаще всего трясло самолеты в 2025 году
Количество ПВЗ в России выросло почти на 45% за год
Астрономы впервые получат видео черной дыры в действии
В Москве для владельцев домашних животных запустили услугу телеветеринарии
В Петербурге выселяют бар «Фогель»

«Марти Великолепный» стал самым кассовым фильмом A24 в США

Фото: A24

Спортивная драма Джоша Сафди «Марти Великолепный» собрала в американском прокате более 80 млн долларов, сообщает Variety. Теперь картина занимает первое место по сборам среди всех проектов независимой студии A24 в США.

Ранее рекорд принадлежал фильму «Все везде и сразу», который заработал 77 млн долларов в домашнем прокате.

Мировые сборы «Марти Великолепного» на настоящий момент составляют 97 млн долларов. Картина вышла пока лишь в ряде зарубежных стран и продолжает расширять географию проката. В России премьера состоялась меньше недели назад — 15 января.

Ранее, за первые пять дней проката в американских кинотеатрах, фильм собрал 28,3 млн долларов и тем самым показал самый кассовый старт в истории A24. До этого рекорд удерживала картина Алекса Гарленда «Падение империи» («Civil War»), стартовавшая с 25,5 миллиона долларов.

«Марти Великолепный» также является самым дорогим проектом студии A24: его бюджет оценивается в 60–70 млн долларов.

Образ главного героя Марти Маузера в исполнении Тимоте Шаламе («Дюна») основан на судьбе реального теннисиста Марти Рейсмана, одного из самых титулованных игроков в настольный теннис. В картине также играют Гвинет Пэлтроу («Железный человек»), Фрэн Дрешер («Няня»), Одесса Эзайон («Я люблю Лос-Анджелес») и Tyler The Creator — это кинодебют артиста.

Расскажите друзьям