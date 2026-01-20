«Марти Великолепный» стал самым кассовым фильмом A24 в США

Спортивная драма Джоша Сафди «Марти Великолепный» собрала в американском прокате более 80 млн долларов, сообщает Variety. Теперь картина занимает первое место по сборам среди всех проектов независимой студии A24 в США.
Ранее рекорд принадлежал фильму «Все везде и сразу», который заработал 77 млн долларов в домашнем прокате.
Мировые сборы «Марти Великолепного» на настоящий момент составляют 97 млн долларов. Картина вышла пока лишь в ряде зарубежных стран и продолжает расширять географию проката. В России премьера состоялась меньше недели назад — 15 января.
Ранее, за первые пять дней проката в американских кинотеатрах, фильм собрал 28,3 млн долларов и тем самым показал самый кассовый старт в истории A24. До этого рекорд удерживала картина Алекса Гарленда «Падение империи» («Civil War»), стартовавшая с 25,5 миллиона долларов.
«Марти Великолепный» также является самым дорогим проектом студии A24: его бюджет оценивается в 60–70 млн долларов.
Образ главного героя Марти Маузера в исполнении Тимоте Шаламе («Дюна») основан на судьбе реального теннисиста Марти Рейсмана, одного из самых титулованных игроков в настольный теннис. В картине также играют Гвинет Пэлтроу («Железный человек»), Фрэн Дрешер («Няня»), Одесса Эзайон («Я люблю Лос-Анджелес») и Tyler The Creator — это кинодебют артиста.