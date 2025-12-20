Golf Wang выпустил коллекцию одежды по фильму «Марти Великолепный» с Тимоте Шаламе

В коллекцию вошли рубашки, джемперы, футболки с принтами, бейсбольные куртки, брелки, значки и кепка. Среди ключевых предметов — рубашка с газетным принтом из портретов героя Тимоте Шаламе, вязаный джемпер с надписью «Марти Великолепный» и бейсбольные куртки, отсылающие к вымышленной типографии «Rockwell Ink» из фильма.