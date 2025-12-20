Оксана Самойлова рассказала, что ее коза Мими умерла
Golf Wang выпустил коллекцию одежды по фильму «Марти Великолепный» с Тимоте Шаламе

Фото: Golf Wang

Бренд Golf Wang выпустил капсульную коллекцию одежды, вдохновленную спортивной драмой «Марти Великолепный». Цвета и фасоны коллекции отсылают к 1950-м годам — времени действия фильма. Премьера картины в России намечена на 15 января 2026 года.

В коллекцию вошли рубашки, джемперы, футболки с принтами, бейсбольные куртки, брелки, значки и кепка. Среди ключевых предметов — рубашка с газетным принтом из портретов героя Тимоте Шаламе, вязаный джемпер с надписью «Марти Великолепный» и бейсбольные куртки, отсылающие к вымышленной типографии «Rockwell Ink» из фильма.

Бренд Golf Wang основан американским музыкантом Tyler, the Creator, для которого роль в «Марти Великолепном» станет кинодебютом. Помимо него в фильме снялись Гвинет Пэлтроу («Влюбленный Шекспир»), Фрэн Дрешер («Няня»), Одесса Эзайон («Великая армия») и, конечно, Тимоте Шаламе.

1/8
© Golf Wang
2/8
© Golf Wang
3/8
© Golf Wang
4/8
© Golf Wang
5/8
© Golf Wang
6/8
© Golf Wang
7/8
© Golf Wang
8/8
© Golf Wang

Образ Марти Маузера основан на судьбе реального теннисиста Марти Рейсмана, одного из самых титулованных игроков в настольный теннис. В картине, помимо Шаламе и Пэлтроу, также сыграют Фрэн Дрешер («Няня»), Одесса Эзайон («Великая армия») и Tyler The Creator — это кинодебют артиста.

Сегодня появился первый отрывок из фильма. В нем показан диалог главных героев: начинающего теннисиста Марти Маузера (Тимоте Шаламе) и отошедшей от дел актрисы, светской львицы Кей Стоун (Гвинет Пэлтроу). В течение полутора минут они обсуждают возвращение Стоун на актерскую сцену.

Режиссером и автором сценария выступил Джош Сафди — это его первый сольный проект с 2008 года. Автор вновь работает с A24, ранее выпустившей его совместные с братом Бенни картины «Хорошее время» и «Неограненные алмазы».

