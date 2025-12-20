Тимоте Шаламе записал фит с EsDeeKid, подыгрывая слухам о том, что анонимный рэпер ― его альтер эго

Недавно на британском радиошоу Heart Breakfast актера спросили напрямую: рэпер EsDeeKid ― это его альтер эго? Шаламе ответил уклончиво, не подтвердив и не опровергнув теорию. «У меня на это есть два слова», — сказал он, немного замялся, после чего лукаво улыбнулся и продолжил: «Два слова: все раскроется в свое время. Хотя это было чуть больше двух слов».