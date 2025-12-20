Оксана Самойлова рассказала, что ее коза Мими умерла
Тимоте Шаламе записал фит с EsDeeKid, подыгрывая слухам о том, что анонимный рэпер ― его альтер эго

Фото: Heart/YouTube; @esdeekid

Тимоте Шаламе и анонимный рэпер из Ливерпуля EsDeeKid выпустили совместный трек «4 Raws Remix» и клип на него. Релиз появился на фоне слухов о том, что EsDeeKid ― тайный рэп-сайд-проект голливудского актера. 

Фит не дал окончательного ответа на вопрос, правдивы ли эти слухи. В клипе лицо рэпера по-прежнему скрыто, и на его месте вполне может быть дублер. 

В начале клипа Шаламе иронично обыгрывает слухи об альтер эго ― закрывает нижнюю часть лица банданой. Актер несколько раз упоминает в треке свой будущий фильм «Марти Великолепный», а еще намекает на свою девушку Кайли Дженнер: «Это Тимоте Шаламе, отдыхаю, пытаюсь сколотить 100 миллионов / У девчонки миллиард / Черт возьми, какое прекрасное чувство». Шаламе добавляет: «Моя жизнь — это опера: посмотрите на „Оскар“, посмотрите на фанаток, посмотрите на кино».

@tchalamet

Теория о том, что Шаламе и EsDeeKid ― один человек, стала набирать популярность в конце ноября. Пользователи обратили внимание на сходство глаз рэпера и звезды «Дюны». Среди других доказательств: Шаламе с детства увлекается хип-хопом и дружит с рэпером Fakemink, который участвовал в треке EsDeeKid.

Недавно на британском радиошоу Heart Breakfast актера спросили напрямую: рэпер EsDeeKid ― это его альтер эго? Шаламе ответил уклончиво, не подтвердив и не опровергнув теорию. «У меня на это есть два слова», — сказал он, немного замялся, после чего лукаво улыбнулся и продолжил: «Два слова: все раскроется в свое время. Хотя это было чуть больше двух слов».

