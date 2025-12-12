Ким Кардашьян стала игровым персонажем в Fortnite
Дженнифер Гарнер снимется в комедии Netflix «Осталась одна попытка»
Барри Кеоган сыграл лидера нового поколения «Острых козырьков» в новом фильме
Vogue назвал самых хорошо одетых людей 2025 года
Вышел трейлер мультфильма «Скотный двор» по повести Джорджа Оруэлла
Ангела Меркель перестала складывать руки ромбом, потому что ей это «больше не идет»
Режиссер Вим Вендерс возглавит жюри Берлинского кинофестиваля
В Москве согласовали проект высотного парка на месте монорельса
Михаил Дегтярев показал, как будет выглядеть новый олимпийский мишка
Том Круз передумал снимать фильм в открытом космосе
Джейсон Стэтем, перестрелки и погони в дублированном трейлере «Убежища»
В Ставропольском крае в 2027 году планируют собрать первый в России урожай бананов
В Томске пройдет пикет против блокировки Roblox
В Москве пошел снег
Шведский музыкант спас осьминога и научил его играть на пианино
Марио и Луиджи сражаются с Боузером-младшим в новом тизере сиквела «Супербратьев Марио. Фильм»
Рукопись песни Цоя «Спокойная ночь» продали на аукционе досрочно
В 2025 году в русском языке появилось 90 новых слов
Reddit подал иск в Верховный суд Австралии из‑за закона о запрете соцсетей для подростков
Снуп Догг получил пост почетного тренера сборной США на Олимпийских играх-2026
Незнакомец домогался блогерши в метро. Суд признал виновной ее ― за то, что мешала пройти мужчине
Появились первые кадры третьего сезона «Эйфории»
Джастин Бибер вернулся на место съемок культового клипа «Baby»
Актриса Лола Петтикрю снимется в сериале Netflix по «Assassin’s Creed»
Disney инвестирует 1 млрд долларов в OpenAI и позволит стартапу использовать свои персонажи
Умер актер Джеффри Гарсия, известный по озвучке Шина в «Джимми Нейтрон»
49% компаний в России не планируют проводить новогодний корпоратив
Из музея в Бристоле украли более 600 артефактов

Тимоте Шаламе прокомментировал слух, что он ― рэпер-аноним EsDeeKid: «все раскроется в свое время»

Фото: Heart/YouTube; @esdeekid

Тимоте Шаламе прокомментировал конспирологическую теорию о том, что он скрывается под маской анонимного британского рэпера EsDeeKid.

На британском радиошоу Heart Breakfast актера спросили напрямую: рэпер EsDeeKid ― это его альтер эго? Шаламе ответил уклончиво, не подтвердив и не опровергнув теорию.

Сперва он сказал, что не комментирует эту историю. Тогда ведущие сказали, что у Шаламе и EsDeeKid похожие глаза и что их даже фотографировали в одном и том же шарфе с черепом. 

«У меня на это есть два слова», — сказал он, немного замялся, после чего лукаво улыбнулся и продолжил: «Два слова: все раскроется в свое время. Хотя это было чуть больше двух слов».

Затем Шаламе пошутил о своем школьном альтер эго Lil Timmy Tim, вспомнив вирусное видео 2012 года. В том ролике он читает рэп на школьном мероприятии в Нью-Йорке. «Скажу так: Lil Timmy звучит не так эффектно», — добавил актер.

Теория о том, что Шаламе и EsDeeKid ― один человек, стала набирать популярность в конце ноября. Пользователи обратили внимание на сходство глаз рэпера и звезды «Дюны». Среди других доказательств: Шаламе с детства увлекается хип-хопом и дружит с рэпером Fakemink, который участвовал в треке EsDeeKid.

