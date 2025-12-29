«Марти Великолепный» с Тимоте Шаламе показал самый кассовый старт в истории A24

Спортивная драма «Марти Великолепный» с Тимоте Шаламе в главной роли побила рекорд кассовых сборов за первые дни проката кинокомпании A24, сообщает Screenrant. За первые 5 дней (со среды по воскресенье) проката в США картина заработала 28,3 млн долларов. Премьера фильма в России намечена на 15 января 2026 года.