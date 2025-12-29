Оливия Родриго рассказала, что в детстве писала фанфики о группе One Direction
«Марти Великолепный» с Тимоте Шаламе показал самый кассовый старт в истории A24

Фото: «Атмосфера кино»

Спортивная драма «Марти Великолепный» с Тимоте Шаламе в главной роли побила рекорд кассовых сборов за первые дни проката кинокомпании A24, сообщает Screenrant. За первые 5 дней (со среды по воскресенье) проката в США картина заработала 28,3 млн долларов. Премьера фильма в России намечена на 15 января 2026 года.

До этого рекорд принадлежал фильму «Падение империи» («Civil war») Алекса Гарленда. За первые выходные фильм собрал 25,5 млн долларов.

«Марти Великолепный» также стал самым дорогим проектом A24 — его бюджет составил 60–70 млн долларов.

Образ Марти Маузера основан на судьбе реального теннисиста Марти Рейсмана, одного из самых титулованных игроков в настольный теннис. В картине, помимо Шаламе и Пэлтроу, также сыграют Фрэн Дрешер («Няня»), Одесса Эзайон («Великая армия») и Tyler The Creator — это кинодебют артиста.

В выпущенном ранее тизере видно, как Марти убеждает тех, кто скептически настроен к теннису: «Эта игра собирает стадионы за границей. Скоро вы увидите меня на коробке хлопьев Wheaties».

Недавно появился первый отрывок из фильма. В нем показан диалог главных героев: Марти Маузера (Тимоте Шаламе) и отошедшей от дел актрисы, светской львицы Кей Стоун (Гвинет Пэлтроу). В течение полутора минут они обсуждают возвращение Стоун на актерскую сцену.

Режиссером и автором сценария выступил Джош Сафди — это его первый сольный проект с 2008 года. Автор вновь работает с A24, ранее выпустившей его совместные с братом Бенни картины «Хорошее время» и «Неограненные алмазы».

