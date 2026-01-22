Талисманом сборной России на Олимпийских играх станет мишка образца 1980 года

Олимпийский комитет РФ зарегистрировал единый талисман сборной России. Им стал бурый мишка с медалью на груди, созданный на основе официального маскота 1980 года. По данным ТАСС, он будет использоваться национальной сборной на Олимпийских играх-2026 в Италии.