Михаил Дегтярев показал, как будет выглядеть новый олимпийский мишка

Дегтярев добавил, что права на оригинального мишку 1980 года принадлежат МОК, поэтому новый талисман должен быть похож, но не идентичен. Ранее глава Олимпийского комитета России отмечал, что мишка — один из самых узнаваемых спортивных маскотов в истории нашей страны.