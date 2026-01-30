Январь стал самым снежным в Москве за 203 года
В Ultima «Яндекс Маркете» теперь можно примерить одежду с помощью ИИ
Даррен Аронофски снял анимационный сериал об американской революции с помощью ИИ
Фальков: понятие «трудоустройство по специальности» ушло в прошлое
Продажи пива в России сократились на 16,7%
Закулисье концертов «brat» в новом отрывке из мокьюментари «Момент» с Charli XCX
В Подмосковье проведут первый в 2026 году бесплатный онкоскрининг
Игра Steal a Brainrot из Roblox получит экранизацию от продюсеров «Расхитительницы гробниц»
В Казахстане запустили сервис удаленной рыбалки
Самые высокие сугробы страны зафиксированы на Дальнем Востоке и в Сибири
Фильм по Split Fiction получил первый черновой вариант сценария
Иск: Шон Комбс упоминал, что убил Тупака Шакура во время угроз изнасилованному мужчине
Мэнди Патинкин сыграет Одина в сериале «Бог войны» для Amazon
Tyler The Creator и Rosé выступят на «Грэмми-2026»
Сабрина Карпентер выпустила духи с ароматом лимонного пирога
Дейзи Эдгар-Джонс убьет своего бывшего в экранизации романа «Хороший человек» Кирстен Кинг
Кэмерон Диас сыграет стендап-комика в ромкоме Стивена Мерчанта
Деймон Линделоф выпустит сериал «Цепь» на HBO
Оулавюр Дарри Олафссон сыграет Тора в экранизации God of War
«Мы просто задохнемся»: Алексей Герман-младший попросил не усиливать контроль над кино
Астрономы обнаружили потенциально пригодную для жизни планету
Okko запустил благотворительный ресурс к премьере сериала «Встать на ноги»
Аэропорт Домодедово купили владельцы Шереметьево
Рей Джей сказал, что ему осталось жить около года: «Сердце работает на 25%»
Одесса Эзайон покинула каст «Глубоких порезов» после онлайн-скандала
Самый длинный в Европе подвесной экомаршрут создадут в «Сириусе»
«Яндекс» прекратил поддержку первой «Станции» 2018 года
Сумма маткапитала на первого ребенка вырастет почти до 730 тысяч рублей

На «Оскаре» вживую исполнят только две номинированные песни

Иллюстрация: Netflix

На церемонии «Оскар» 15 марта в категории «Лучшая оригинальная песня» вживую прозвучат лишь две из пяти номинированных композиций. Об этом сообщает Variety со ссылкой на письмо Академии кинематографических искусств и наук. В качестве причин называют дефицит эфирного времени и структурные изменения в трансляции.

Номинанты в категории «Лучшая оригинальная песня»:

  • «Dear Me» (из фильма «Diane Warren: Relentless»)
  • «Golden» (из фильма «Кей-поп-охотницы на демонов»)
  • «I Lied to You» (из фильма «Грешники»)
  • «Sweet Dreams of Joy» (из фильма «Viva Verdi»)
  • «Train Dreams» (из фильма «Сны поездов»)

На сцене будут исполнены только «Golden» и «I Lied to You». По данным источников, живое выступление всех пяти номинантов добавило бы к шоу около 25 минут, в то время как премия по контракту должна длиться 3,5 часа.

В конце 2025 года Netflix сообщил, что «Кей-поп-охотниц на демонов» посмотрели более 500 млн человек. Эта картина — самый просматриваемый полнометражный проект в истории стриминга. На «Золотом глобусе» мультфильм победил в номинациях «Лучший анимационный фильм» и «Лучшая песня» («Golden»).

В центре сюжета «Кей-поп-охотниц на демонов» — женская кей-поп-группа Huntr/x, которая с помощью музыки защищает людей от демонов. Трио — Руми, Мира и Зои — вступает в противостояние с мужской кей-поп-группой Saja Boys, состоящей из демонов под маскировкой и намеревающейся украсть фанатов Huntr/x.

