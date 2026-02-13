Sony выпустит ремейк оригинальной трилогии God of War

К проекту вернется актер озвучки Терренс Карсон, который подарил голос Кратосу в оригинальной трилогии. «Проект пока на ранней стадии, так что пройдет какое-то время, прежде чем мы снова вернемся с новостями. Но я вам говорю: в следующий раз мы придем с чем-то большим, детка», ― отметил Карсон.