Sony выпустит ремейк оригинальной трилогии God of War

Иллюстрация: Sony

Первые три игры God of War получат ремейк спустя более чем пятнадцать лет после выхода. Разработчик Santa Monica Studio объявил об этом во время презентации PlayStation State of Play.

К проекту вернется актер озвучки Терренс Карсон, который подарил голос Кратосу в оригинальной трилогии. «Проект пока на ранней стадии, так что пройдет какое-то время, прежде чем мы снова вернемся с новостями. Но я вам говорю: в следующий раз мы придем с чем-то большим, детка», ― отметил Карсон. 

На презентации PlayStation также анонсировала и сразу выпустила новый 2D-экшен-платформер God of War Sons of Sparta. Над ним работала Mega Cat Studios, а сценарий писали авторы из Santa Monica Studio. 

Это приквел к серии God of War ― он рассказывает о юном Кратосе, который еще проходит обучение вместе со своим братом. В сайд-скроллере будет ретропиксельная графика, а Карсон выступит в роли рассказчика от лица Кратоса.

Среди других громких анонсов State of Play ― игра по вселенной «Джона Уика», хоррор Silent Hill: Townfall и первая видеоигра от фронтмена Imagine Dragons — шутер в стиле 1970-х Last Flag.

