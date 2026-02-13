Saber Interactive показала игру по «Джону Уику» с Киану Ривзом

Saber Interactive официально анонсировала новую игру по вселенной «Джона Уика». Проект разрабатывается для PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.
Название и дата выхода пока держатся в секрете. Звезда оригинальной франшизы Киану Ривз не только озвучила главного героя, но и подарила персонажу свою внешность.
Игра создается при участии режиссера фильмов Чада Стахелски и студии Lionsgate. По словам авторов, сценарий тайтла впишется в существующую хронологию киновселенной.
Разработчики пытаются воссоздать фирменный стиль франшизы: зрелищные перестрелки в технике ган-фу, кинематографичную работу камеры, динамичные сцены вождения и тщательно проработанные локации.
«Все это создано, чтобы игрок почувствовал себя внутри фильма о Джоне Уике, исполняя роль самого Джона Уика», — говорится в официальном описании.