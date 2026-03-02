Гендир Netflix уверен, что за слиянием Paramount и Warner Bros. последуют масштабные сокращения

Netflix вышел из борьбы за покупку Warner Bros. Discovery после того, как Paramount Skydance сделал студии более выгодное предложение. Генеральный директор стримингового сервиса Тед Сарандос в интервью Bloomberg объяснил, что решение было принято Netflix мгновенно, поскольку стриминг заранее просчитал все сценарии и установил потолок цены в 27,75 долларов за акцию.
Сарандос отметил, что Paramount Skydance берет на себя огромные долги, что неизбежно приведет к масштабным сокращениям. «Самые крупные статьи затрат — это люди и производство. Будет сокращение расходов более чем на 16 млрд долларов. Людям, которые дают им деньги в долг, говорят, что это произойдет примерно через 18 месяцев. Это будет означать меньше производства, меньше работающих людей», — пояснил он.
На вопрос, планирует ли Netflix приобрести другую студию в ближайший год, Сарандос ответил категорично: «Вряд ли. Мы строители, а не покупатели».
Сделка Warner Bros. Discovery и Paramount Skydance была заключена 28 февраля. Ее стоимость составила 110 млрд долларов. Объединенная компания планирует выпускать не менее 30 фильмов в год — по 15 от каждой студии.
При этом Netflix получил 2,88 млрд долларов — плата за расторжение ранее подписанного контракта. Стриминг планировал приобрести Warner Bros., HBO Max и HBO за 82,7 млрд.