Гильдия сценаристов требует заблокировать слияние Warner Bros. и Paramount

«Это объединение должно быть остановлено», — говорится в заявлении WGA, которая выступает против любых форм корпоративной консолидации в Голливуде. Еще в декабре, когда Netflix впервые претендовал на покупку Warner Bros., гильдия называла подобные шаги тем, «для предотвращения чего создавались антимонопольные законы».