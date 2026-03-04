Лили Рейнхарт, Лола Тун и Виктория Педретти на новом постере «Запретного плода»

A24 открывает свадебную часовню для промо фильма «Вот это драма!» с Зендаей и Робертом Паттинсоном
Фото: MXN Entertainment

MXN Entertainment опубликовала новый постер фильма «Запретный плод» («Forbidden Fruits»). Премьера в России ожидается 23 апреля, картину выпустит «Экспонента Фильм».

Фильм снят по мотивам пьесы Лили Хофтон «От женщины — начало греха, и через нее все мы умираем» («Of the Women Came the Beginning of Sin, and Through Her We All Die»). Режиссером выступила Мередит Аллоуэй — это ее полнометражный дебют. Ранее вышел дублированный трейлер.

По сюжету работницы магазина одежды по ночам организуют в его подвале тайный оккультный кружок. Когда новенькая сотрудница по прозвищу Пампкин ставит под сомнение авторитет лидера Эппл, между женщинами разгорается конфликт, грозящий непредсказуемыми последствиями.

© MXN Entertainment

Главные роли в картине исполнили Лили Рейнхарт («Ривердейл»), Лола Тун («Этим летом я стала красивой»), Виктория Педретти («Призрак дома на холме»), Александра Шипп («Люди Икс»), инфлюэнсер Эмма Чемберлен и модель Габриелла Юнион.

На опубликованной ранее серии постеров показаны четыре главные героини, каждая из которых ассоциируется с определенным временем года: Эппл (Лили Рейнхарт) — зима, Пампкин (Лола Тун) — осень, Черри (Виктория Педретти) — весна, Фиг (Александра Шипп) — лето.

