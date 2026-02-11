Лили Рейнхарт и Виктория Педретти в дублированном тизере «Запретного плода»

«Кинопоиск» поделился дублированным тизером фильма «Запретный плод», главные роли в котором сыграли Лили Рейнхарт и Виктория Педретти. Премьера в России ожидается 23 апреля, картину выпустит «Экспонента Фильм».
По сюжету сотрудница магазине модной одежды Эппл по ночам перевоплощается в лидера тайного сообщества ведьм и проводит ритуалы. Все меняется с появлением новенькой работницы Пампкин. Она ставит под сомнение авторитет Эппл, что приводит к конфликту между женщинами.
Фильм снят по мотивам пьесы Лили Хофтон «От женщины — начало греха, и через нее все мы умираем» («Of the Women Came the Beginning of Sin, and Through Her We All Die»). Режиссером выступила Мередит Аллоуэй — это ее полнометражный дебют.
В актерский состав ленты также вошли Лола Тун, Александра Шипп, Габриелла Юнион, Давид Пинар. В январе MXN Entertainment опубликовала постеры «Запретного плода».