Лили Рейнхарт и Виктория Педретти в дублированном тизере «Запретного плода»

LEGO представила новый набор «Плавающие морские выдры» в серии Ideas
Норвежский биатлонист выиграл бронзу на Олимпиаде и признался в измене
LEGO дарит набор с пингвинами ко Дню всех влюбленных
Николас Кейдж на первых кадрах «Паука-Нуар»
Продюсер «F1» Джерри Брукхаймер подтвердил, что сиквел фильма действительно находится в разработке
Пушкинский музей впервые представил в постоянной экспозиции видео-арт художницы Таус Махачевой
2ГИС запустил оплату проезда по Московскому скоростному диаметру
Орнитологи подсчитали количество воробьев в России
Средняя пенсия работающих пенсионеров превысила 30 тыс. рублей в трех регионах
Фильм «Любить…» Михаила Калика выйдет в повторный прокат 14 февраля
Wildberries запускает собственную экспресс-доставку
15 февраля в Москву придет похолодание
Самая высокооплачиваемая вакансия в России — сварщик
Читаемость «Грозового перевала» выросла в 4 раза в преддверии выхода экранизации с Марго Робби
Яндекс Недвижимость представила виртуальную 3D-галерею по итогам арт-проекта об архитектуре
Брендан Фрейзер и Рейчел Вайс снимутся в новом фильме «Мумия»
Netflix выпустит видеоверсию бродвейского спектакля по «Очень странным делам»
Слешер «Крик» покажут целиком в TikTok
Ариэла Барер заменит Одессу Эзайон в новом фильме A24 «Глубокие порезы»
Десерт «Шоколадная монашка» из «Кофемании» разозлил православных
«Иди ты к черту, приятель!»: мужчина-актер однажды подарил Марго Робби книгу о похудении
Посмотрите трейлер короткометражки «Sandiwara» Шона Бейкера с Мишель Йео в главной роли
В России стали втрое чаще гуглить физика Альберта Эйнштейна после релиза новых файлов Эпштейна
Ангури Райс и Спайк Ферн в трейлере ромкома «Finding Emily»
Новые приключения знакомых пиратов в трейлере 2-го сезона «One Piece. Большой куш»
Изабела Мерсед сыграет главную роль в новой экранизации игры The House of the Dead
Пол Томас Андерсон и Джонни Гринвуд из Radiohead потребовали убрать их музыку из «Мелании»
Новое аниме по «Призраку в доспехах» выйдет на «Кинопоиске»

Лили Рейнхарт и Виктория Педретти в дублированном тизере «Запретного плода»

Афиша Daily
Фото: MXN Entertainment

«Кинопоиск» поделился дублированным тизером фильма «Запретный плод», главные роли в котором сыграли Лили Рейнхарт и Виктория Педретти. Премьера в России ожидается 23 апреля, картину выпустит «Экспонента Фильм».

По сюжету сотрудница магазине модной одежды Эппл по ночам перевоплощается в лидера тайного сообщества ведьм и проводит ритуалы. Все меняется с появлением новенькой работницы Пампкин. Она ставит под сомнение авторитет Эппл, что приводит к конфликту между женщинами.

Видео: «Кинопоиск»

Фильм снят по мотивам пьесы Лили Хофтон «От женщины — начало греха, и через нее все мы умираем» («Of the Women Came the Beginning of Sin, and Through Her We All Die»). Режиссером выступила Мередит Аллоуэй — это ее полнометражный дебют.

В актерский состав ленты также вошли Лола Тун, Александра Шипп, Габриелла Юнион, Давид Пинар. В январе MXN Entertainment опубликовала постеры «Запретного плода».

