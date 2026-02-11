Лили Рейнхарт и Виктория Педретти в дублированном тизере «Запретного плода»

По сюжету сотрудница магазине модной одежды Эппл по ночам перевоплощается в лидера тайного сообщества ведьм и проводит ритуалы. Все меняется с появлением новенькой работницы Пампкин. Она ставит под сомнение авторитет Эппл, что приводит к конфликту между женщинами.