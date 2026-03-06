Участники BTS в тизере концертного фильма для Netflix

Netflix опубликовал тизер концерта кей-поп-группы BTS в честь выхода их нового альбома. Их первое выступление в рамках мирового тура будет транслироваться на стриминге в прямом эфире.
В тизере показаны участники группы: Чонгук, Ви, Чимин, Шуга, Чин, RM и Джей-Хоуп. Каждый держит одну из букв в слове Netflix.
Режиссером концертного фильма выступит Хэмиш Хэмилтон, который с 2010 года руководил большинством шоу в перерыве между матчами Суперкубка в США. Стрим станет первой в истории прямой трансляцией из Южной Кореи, показанной по всему миру.
Вчера Netflix также опубликовал полноценный трейлер концертного фильма — в нем члены BTS говорят: «Мы пообещали фанатам, что вернемся». Исполнители сняты на фоне корейских храмов. Присутствуют также записи других концертов BTS, слышны закадровые голоса фанатов.
27 марта Netflix также выпустит документальный фильм о подготовке группы к возвращению на сцену. Его название — «BTS: Возвращение». Режиссером выступил Бао Нгуен. В фильме будет показано, как участники коллектива «создают новую музыку, отражающую то, какие они сейчас, и создают альбом, который станет знаковым для своего времени».
Сам альбом «Arirang» выйдет 20 марта, всего на пластинке 14 композиций. Это будет первый полноценный групповой релиз коллектива почти за четыре года.