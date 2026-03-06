Участники BTS в тизере концертного фильма для Netflix

27 марта Netflix также выпустит документальный фильм о подготовке группы к возвращению на сцену. Его название — «BTS: Возвращение». Режиссером выступил Бао Нгуен. В фильме будет показано, как участники коллектива «создают новую музыку, отражающую то, какие они сейчас, и создают альбом, который станет знаковым для своего времени».