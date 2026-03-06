YouTube тестирует личные сообщения прямо в приложении

YouTube продолжает тестировать личные сообщения — на этот раз к функции получили доступ пользователи из 31 европейской страны.
Платформа уже запускала личные сообщения в 2017 году, но спустя два года закрыла проект. В ноябре 2025 года функцию вернули в тестовом режиме для жителей Польши и Ирландии, а теперь расширили географию. Личные сообщения стали доступны в Австрии, Бельгии, Болгарии, Хорватии, Чехии, Дании и других европейских странах.
Ранее, в декабре, YouTube представил функцию «Итоги года» (Recap), анализирующую активность пользователей за 2025 год. В персональном отчете, состоящем из двенадцати карточек, отображалась эволюция привычек просмотра, самые посещаемые каналы и музыкальные предпочтения.
В январе видеосервис анонсировал возможность устанавливать лимиты времени на просмотр роликов Shorts для детей. На выбор доступны тайм-слоты от 15 минут до двух часов в день, а также полная блокировка формата.