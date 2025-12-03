YouTube запустил функцию «Итоги года» («Recap»)

YouTube представил функцию «Итоги года» («Recap»), анализирующую активность пользователей за 2025 год. В настоящее время сервис уже доступен в Северной Америке. В других регионах он появится до конца недели.
Персональные итоги года можно будет найти прямо на главной странице YouTube или в разделе «Вы». Отчет будет состоять из двенадцати карточек, которые покажут эволюцию привычек просмотра, ключевые интересы и самые посещаемые каналы.
Отдельное внимание уделено музыкальным предпочтениям: пользователи, активно слушавшие музыку, увидят своих главных исполнителей и песни года, а также смогут глубже изучить любимые жанры.
На основе анализа истории просмотров каждому пользователю будет присвоен один из типов личности. Среди возможных вариантов — «Искатель приключений», «Творческая душа», «Солнечный луч», «Философ», «Мечтатель» и другие.
О нововведении также объявил сервис Spotify. Теперь в его мобильном приложении можно импортировать плейлисты из сторонних сервисов: Apple Music, YouTube Music, Deezer, Soundcloud, Amazon Music, Last.fm и других. Для этого нужно зайти в раздел «Моя медиатека», прокрутить до самого низа и нажать на «Импортировать музыку».