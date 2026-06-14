Сборная Германии оплатит проезд 600 болельщикам на матч ЧМ-2026 в США

Сборная Германии оплатит дорогу 600 болельщикам на игру группового этапа чемпионата мира против Эквадора. Матч пройдет 25 июня на стадионе «Метлайф» в Нью-Джерси.
Поводом стал резкий рост цен на транспорт во время турнира. Обычно билет на поезд из Нью-Йорка и обратно стоил около 13 долларов, но во время ЧМ подскочил до 150. После критики тариф снизили до 98 долларов.
Оплатить болельщикам автобус предложил капитан команды Йозуа Киммих, и все его поддержали. Места на бесплатные шаттлы распределят по жребию среди членов официального фан-клуба Германии. Всего на матч приедут около четырех тысяч немецких болельщиков.
Недавно шотландский болельщик Крейг Фергюсон прошел 5630 километров через США, чтобы попасть на матч своей сборной. Он вышел из Лос-Анджелеса в конце февраля и за 109 дней добрался до Бостона — все это время он был в килте.
Фергюсон устроил поход не только ради футбола, но и чтобы привлечь внимание к проблеме мужского ментального здоровья. Ему удалось собрать более миллиона фунтов для благотворительной организации Scottish Action for Mental Health.