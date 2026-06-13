В России могут ввести маркировку контента с нарушениями ПДД

В России могут ввести маркировку аудиовизуального контента, в котором показывают нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на утвержденный правительством документ.
Проработкой вопроса до 2027 года займутся Роскомнадзор, Минцифры, Минкультуры, Минтранс и МВД. В документе говорится, что такая мера может защитить граждан от информации, которая формирует рискованную модель поведения на дорогах.
По итогам работы ведомства должны будут представить доклад в правительство. Кроме того, «Росмолодежь», МВД и Роскомнадзор при участии Центра изучения и сетевого мониторинга молодежной среды до 2028 года должны закрепить критерии оценки материалов, связанных с пренебрежением требованиями безопасности дорожного движения.
Такие критерии нужны для включения сайтов с запрещенной информацией в единый реестр Роскомнадзора. Власти регионов до конца 2026 года, а затем ежегодно должны будут организовывать показ социальной рекламы по безопасности дорожного движения на телеканалах, в интернете и в социально значимых объектах.