В России могут ввести маркировку контента с нарушениями ПДД

Такие критерии нужны для включения сайтов с запрещенной информацией в единый реестр Роскомнадзора. Власти регионов до конца 2026 года, а затем ежегодно должны будут организовывать показ социальной рекламы по безопасности дорожного движения на телеканалах, в интернете и в социально значимых объектах.