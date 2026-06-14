Станцию метро «Курьяново» в Москве оформят в индустриальном стиле

Для оформления станции метро «Курьяново» новой Бирюлевской линии метро в Москве выбрали индустриальный стиль. Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр Сергей Собянин.



Задумка связана с историей района Печатники, в котором она расположится. В дизайне будет преобладать железобетон. «Наземные павильоны будут нарочито простой формы», — говорится в сообщении.



Балки под потолком выполнят из аквапанелей с отделкой под монолитный бетон. Для полов станции применят натуральный камень. Строительство объекта уже началось.



Бирюлевская линия пройдет от территории бывшей промзоны «ЗИЛ» до районов Бирюлево Западное и Бирюлево Восточное. Планируется 10 станций. Работы на первом участке (от «ЗИЛ» до «Курьяново») завершатся в 2028 году, на втором («Курьяново» — «Бирюлево») — в 2029-м.