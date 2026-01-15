YouTube анонсировал функцию запрета просмотра Shorts для детей

В сервисе YouTube появилась возможность устанавливать лимиты времени на просмотр роликов Shorts для аккаунтов пользователей младше 18 лет. Об этом говорится в сообщении компании.



Для выбора доступны тайм-слоты от 15 минут до двух часов в день, а в ближайшее время появится опция полной блокировки такого контента для детей. «Это первое в отрасли нововведение, позволяющее родителям полностью контролировать количество коротких видеороликов, которые смотрят их дети», — сообщили в YouTube. Кроме того, родители смогут настраивать напоминания детям о том, что пора ложиться спать и сделать перерыв.