Pharaoh оштрафовали на 80 тыс. рублей по новой статье о пропаганде наркотиков

С 1 марта в России вступили в силу поправки в закон о запрете пропаганды наркотиков. Они запрещают упоминания наркотиков в СМИ, книгах, музыке и кино без специальной маркировки. Требования распространяются на все произведения, вышедшие в России после 1 августа 1990 года.