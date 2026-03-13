Pharaoh оштрафовали на 80 тыс. рублей по новой статье о пропаганде наркотиков

Никулинский суд Москвы оштрафовал рэпера Pharaoh на 80 тыс. рублей, усмотрев в текстах его песен пропаганду наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
Глеба Голубина (настоящее имя артиста) признали виновным по части 1.1 статьи 6.13 КоАП (пропаганда наркотиков с помощью интернета). Это первый штраф за такое правонарушение после вступления в силу нового закона.
Поводом для составления протокола стали треки «Дико, например», «10:13», «Для насилия» и «1 из легенд», отмечает «Осторожно, новости».
Сам музыкант на заседание не приехал. Он направил в суд письмо, где сообщил, что находится на гастролях и уже удалил треки.
С 1 марта в России вступили в силу поправки в закон о запрете пропаганды наркотиков. Они запрещают упоминания наркотиков в СМИ, книгах, музыке и кино без специальной маркировки. Требования распространяются на все произведения, вышедшие в России после 1 августа 1990 года.
За первое нарушение грозит административный штраф до 30 тыс. рублей для физических лиц и до 1,5 млн для юридических. При повторных нарушениях возможна уголовная ответственность с лишением свободы до 2 лет.
Из-за новых правил на стримингах подверглись цензуре и удалению песни российских рэперов и рок-групп. «Афиша Daily» рассказывала, что это за закон и как он влияет на музыку.