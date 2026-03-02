Альбомы «Агаты Кристи» и Pharaoh удалили со стримингов из‑за нового закона

Обновлено сегодня в 10:32

С российских стримингов также пропали шесть релизов рэпера Pharaoh и множество треков Славы КПСС. Последний закрыл свои композиции для прослушивания в России.

Некоторые артисты предпочли отцензурировать композиции, чтобы не попасть под действие нового закона. Среди них ― Ганвест, Биг Беби Тейп, OG Buda, Кишлак и Soda Luv.