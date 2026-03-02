«Крик-7» собрал 97 млн долларов за первый уик-энд — это рекорд для франшизы
Гендир Netflix уверен, что за слиянием Paramount и Warner Bros. последуют масштабные сокращения
«Ну, погоди!» — любимый мультфильм большинства россиян
adidas выпустил футболку к 20-летию «Ханны Монтаны»
Вышел трейлер хоррора «Пиноккио: Раскрепощенный»
Большинство россиян считают биографию Петра l самой интересной
В США нашли утерянную короткометражку Жоржа Мельеса ― первый в истории фильм про робота
На аукционе продали медаль с первых современных Олимпийских игр 1896 года
До конца недели в Москве сохранится плюсовая температура, но по ночам ударят заморозки
В России введут ГОСТ на чипсы
Умер Слава Цукерман ― режиссер «Жидкого неба»
Николай Коляда сбежал из больницы, чтобы закончить последний спектакль
Объявлены победители премии Actor Awards
Скончался драматург Николай Коляда
Московская область побила температурный рекорд для 1 марта
Том Холланд и Зендая тайно поженились
Киностудия Горького представила подборку знаменитых фильмов с котами-актерами
Москвич содержал на участке медведей, львов и леопарда в ужасных условиях
В России выпустили в повторный прокат фильм «Сладкая жизнь» Федерико Феллини в 4К-реставрации
Стример купил дом из сериала «Во все тяжкие» за 1,3 млн долларов
Реймонд Крус снялся в мини-фильме к новому альбому Miyagi& Эндшпиль
Муся, Кузя и Вася: ветеринары назвали самые популярные клички кошек в начале 2026 года
Создатель игры «Альтушка для скуфа» Виталий Терлецкий стал участником «Битвы экстрасенсов»
Хиро Файнс-Тиффин на новых кадрах сериала «Молодой Шерлок»
Работу 25 бесплатных катков в Москве продлили до 8 марта
Вышел новый кадр с героями из нового сезона «Извне»
Письмо Елизаветы II, которое та написала в 10-летнем возрасте, продали на аукционе
Синоптик: снег в Москве растает с 5 по 10 апреля

Альбомы «Агаты Кристи» и Pharaoh удалили со стримингов из‑за нового закона

С российских стримингов также пропали шесть релизов рэпера Pharaoh и множество треков Славы КПСС. Последний закрыл свои композиции для прослушивания в России.

Некоторые артисты предпочли отцензурировать композиции, чтобы не попасть под действие нового закона. Среди них ― Ганвест, Биг Беби Тейп, OG Buda, Кишлак и Soda Luv.

Три альбома группы «Агата Кристи» удалили с российских стриминговых сервисов «Яндекс Музыка», «Звук» и «VK Музыка». Об этом сообщает 66.ru.

Речь о пластинках «Декаданс» (1990), «Опиум» (1995) и «Ураган» (1997). Удаление релизов связано с тем, что несколько песен признали пропагандой наркотиков. 

Сооснователь коллектива Вадим Самойлов пообещал, что альбомы вернут, когда тексты приведут в соответствие с новым законом. «Мы просто будем вычеркивать какие-то слова. Это общепринятая практика. И эти альбомы снова появятся», — сказал он.

Новый закон о запрете пропаганды наркотиков в интернете вступил в силу 1 марта. За его нарушение грозит уголовное наказание вплоть до двух лет лишения свободы. Из-за новых правил на стримингах подверглись цензуре песни российских рэперов и рок-групп. «Афиша Daily» рассказывала, что это за закон и как он влияет на музыку. 

