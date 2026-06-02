Кристофер Нолан в первом бэкстейдж-видео со съемок «Одиссеи»

Universal Pictures опубликовал видео со съемок «Одиссеи» Кристофера Нолана. Фильм по поэме Гомера выйдет в зарубежный прокат 17 июля.
В ролике режиссер и актеры — Мэтт Деймон («Умница Уилл Хантинг»), Том Холланд («Человек-паук: Возвращение домой»), Зендая («Эйфория») и Роберт Паттинсон («Умри, моя любовь») — рассказывают о масштабе картины. «„Одиссея“ — это огромная история, и опираться на нее — это увлекательный вызов», — говорит Нолан.
В фильме также сыграют Энн Хэтэуэй («Дьявол носит Prada»), Лупита Нионго («12 лет рабства»), Шарлиз Терон («Безумный Макс: Дорога ярости»), Бенни Сафди («Лакричная пицца») и Джон Бернтал («Каратель»).
«Одиссея» станет 13-м полнометражным фильмом Нолана. Режиссер сам написал сценарий по мотивам древнегреческой поэмы и спродюсировал картину вместе с Эммой Томас. Это будет первый игровой фильм, полностью снятый на камеры IMAX.
Съемки «Одиссеи» продлились полгода, с февраля по август. Съемочная группа побывала в Марокко, Греции, Италии, на Мальте, в Шотландии и Испании. Завершились съемки в Лос-Анджелесе.
Большая часть съемок проходила в открытом море. «Мы вывозили актеров, которые играют команду корабля Одиссея, на настоящие волны, в реальные места. И да, оно безгранично, ужасающе, прекрасно и благосклонно, по мере того как условия меняются. Мы действительно хотели передать, насколько тяжелыми были бы эти путешествия для людей, и тот прыжок веры, который они совершали в неисследованном, не нанесенном на карты мире», — делился впечатлениями Нолан.
Предыдущей работой Нолана был «Оппенгеймер». Фильм собрал 958,8 млн долларов в мировом прокате, получил 13 номинаций на «Оскар» и выиграл семь наград, включая призы за лучший фильм и лучшую режиссуру.