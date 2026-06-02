Евгений Цыганов станет гостем петербургского ДК Льва Лурье

Дом культуры Льва Лурье проведет в Петербурге встречу с актером Евгением Цыгановым, звездой фильмов «Питер FM» и «Мастер и Маргарита». Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.
Встреча состоится 19 июля в отеле «Коринтия» на Невском проспекте. На ней Лурье поговорит с Цыгановым о Петербурге, театральной жизни города и его культурных различиях с Москвой, а также о музыкальных и режиссерских экспериментах.
Модерировать беседу будет директор Александринского театра Александр Малич. До разговора с Цыгановым гостей ждет приветственный бранч, а после — ранний дижестив. Билеты на мероприятие можно купить на «Афише».
«Евгений Цыганов — это пример артиста и режиссера, который понимает, что он говорит и даже больше. В его умении молчать, не делать вещей, которые другим актерам полезны, есть ощущение внутренней силы. В этой сдержанности много петербургского», — поделился Лурье.
Встреча с Цыгановым станет частью проекта «Собрание сочинений. Встречи на Невском», в рамках которого Лурье разговаривает с выдающимися современниками. Их объединяет то, что их жизнь и творчество связаны с Петербургом. Ранее гостями проекта стали Константин Райкин и Андрей Могучий.
ДК Льва Лурье — это вольный творческий союз единомышленников, который существует уже 15 лет. Его создал краевед, историк и писатель Лев Лурье. Объединение хранит городские традиции и легенды, организует прогулки по Петербургу и путешествия по городам России, проводит курсы для детей и взрослых.