Фильм «Скуф» с Александром Зубаревым не выйдет в российский прокат
Суд приостановил уголовное дело блогерши Лерчек
Нуми Рапас и Шон Харрис сыграют в экранизации Assassin’s Creed
Афиша, Ситидрайв и СберПрайм запустили в Москве театральные машины
Сиквел «Скалолаза» с Пирсом Броснаном покажут в российских кинотеатрах
В «Художественном» покажут ретроспективу Сергея Эйзенштейна
Джессика Честейн сняла видео под трек казахстанского рэпера Hatikoali
«Я не встречаюсь с чат-ботом»: Зак Брафф опроверг слухи об отношениях с ИИ
Лерчек потеряла зрение на правом глазу из‑за поражения костей черепа
Съемки сиквела «Горничной» начнутся осенью. Сидни Суини вернется к своей роли
Москвичи смогут самостоятельно выбирать дату и больницу для плановой госпитализации
Американка полгода провела в тюрьме из‑за ошибки системы распознавания лиц
«Коммерсант FM»: блокировка Telegram уже началась
Москвичам пообещали рекордно теплую погоду
Австралиец создал персонализированную вакцину от рака для своей собаки с помощью ChatGPT
«Светлячок» вернется в формате мультсериала
Лауреаты «Оскара-2026»: «Битва за битвой», кей-поп-дивы и ничья в короткометражках
В российских регионах у жителей массово изымают домашний скот под предлогом борьбы с пастереллезом
В Узбекистане женщина более 30 лет прожила с паспортом СССР
Умер актер Николай Гаро, известный по фильму «Кавказская пленница»
Джейми Ли Кертис отказалась бы от съемок в сиквеле «Хэллоуина», если бы знала о трилогии
В Роскачестве заявили о праве уволить сотрудника за токсичность
В кинопарке «Москино» снимут российско-индийский фильм
Назван регион России, где никогда не отключают отопление
Съемки третьего сезона «Большой маленькой лжи» начнутся этой осенью
Николь Кидман рассказала, что ее подготовка к «Оскару» начинается с посещения церкви
В сиквеле фильма «Руки вверх!» расскажут о развитии группы в 2000-х
Перезапуск «Баффи — истребительницы вампиров» не состоится

«Оскар» раскритиковали за неупоминание Брижитт Бардо и Эрика Дейна в In Memoriam

Фото: Rodin Eckenroth/Getty Images

Организаторов церемонии вручения премии «Оскар» раскритиковали за неупоминание во фрагменте In Memoriam актеров Джеймса Ван Дер Бика, Брижитт Бардо и Эрика Дейна. Об этом написал NME.

На церемонии по традиции вспомнили кинематографистов, которые ушли в последние 12 месяцев. Их память почтили коллеги Билли Кристал, Барбра Стрейзанд, Рейчел МакАдамс и другие.

Между их трогательными речами на экране в зале демонстрировали фото и видео с участием умерших артистов. В ролике упомянули в числе прочих Роберта Дювалла, Вэла Килмера, Клаудию Кардинале, Грэма Грина и Тома Стоппарда.

Однако несколько заметных имен были упущены. Ориганизаторы «Оскара» пока не пояснили, почему Ван Дер Бика, Бардо и Дейна проигнорировали. Ван Дер Бик и Дейн скончались в феврале, Бардо — в декабре.

Главным триумфатором церемонии стал фильм «Битва за битвой», завоевавший шесть наград, в том числе в номинациях «Лучший фильм», «Лучшая режиссура» «Лучший адаптированный сценарий». Обо всех победителях можно почитать здесь.

