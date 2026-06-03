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Заболеваемость ВИЧ в России снизилась вдвое с 2016 года

Афиша Daily
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Фото: Yevhen Bondarchuk/Getty Images

С 2016 года заболеваемость ВИЧ в России сократилась в два раза и достигла исторического минимума. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Андрей Плутницкий на ПМЭФ.

Сегодня в стране живет чуть больше 931 тыс. человек с ВИЧ-инфекцией. В 2025 году зарегистрировали 43 тыс. новых случаев — это на 11% меньше, чем годом ранее.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко на расширенном заседании коллегии Минздрава назвал снижение заболеваемости ВИЧ первостепенной задачей. По его словам, этого можно добиться при дальнейшем росте медицинских освидетельствований. «Каждый третий гражданин должен пройти тестирование, особое внимание при этом — на группы риска. Это единственный способ выявить инфекцию на ранней стадии и предотвратить дальнейшее распространение», — говорит Мурашко.

Как отмечает глава Федерального центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский, самая пораженная группа — это мужчины 40–45 лет. Среди них с ВИЧ живут 4%, среди женщин того же возраста — до 3%. Основной способ передачи инфекции — это половой контакт, на него приходится 75% новых случаев.

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