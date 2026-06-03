Заболеваемость ВИЧ в России снизилась вдвое с 2016 года

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко на расширенном заседании коллегии Минздрава назвал снижение заболеваемости ВИЧ первостепенной задачей. По его словам, этого можно добиться при дальнейшем росте медицинских освидетельствований. «Каждый третий гражданин должен пройти тестирование, особое внимание при этом — на группы риска. Это единственный способ выявить инфекцию на ранней стадии и предотвратить дальнейшее распространение», — говорит Мурашко.