Каждый сотый взрослый россиянин живет с ВИЧ

Количество людей, зараженных ВИЧ-инфекцией, достигло в России 1,25 млн человек. Об этом сообщил глава Федерального центра по профилактике и борьбе со СПИДом академик РАН Вадим Покровский.
«Живых [заболевших в России] сейчас порядка 1,25 млн — это те, у кого выявлены антитела к ВИЧ, что и считается достоверным признаком заражения этим вирусом», —цитирует его слова РБК.
В конце 2024 года число россиян, живущих с ВИЧ, составлял 1,215 млн.
Сейчас распространенность заболевания у взрослых людей (от 15 до 50 лет) ― больше 1%, отметил академик. По его словам, самая пораженная группа в стране ― мужчины 40-45 лет, среди них с ВИЧ живут 4%, а среди женщин того же возраста ― до 3%.
Основным способом передачи инфекции остается половой контакт, на который приходится 75% новых случаев заражения. Покровский считает необходимым усиливать профилактику, в том числе уделяя больше времени половому воспитанию детей.
По оценкам ООН, на конец 2024 года в мире насчитывалось около 40,8 млн человек, живущих с ВИЧ. За 2024-й было зарегистрировано 1,3 млн новых случаев, примерно 630 тыс. человек умерли от болезней, связанных со СПИДом.