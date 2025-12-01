«Лай-фай»: в Екатеринбурге бездомные собаки начали раздавать бесплатный интернет
В Госдуме призвали пересмотреть решение по квартире Долиной

Каждый сотый взрослый россиянин живет с ВИЧ

Количество людей, зараженных ВИЧ-инфекцией, достигло в России 1,25 млн человек. Об этом сообщил глава Федерального центра по профилактике и борьбе со СПИДом академик РАН Вадим Покровский. 

«Живых [заболевших в России] сейчас порядка 1,25 млн — это те, у кого выявлены антитела к ВИЧ, что и считается достоверным признаком заражения этим вирусом», —цитирует его слова РБК.

В конце 2024 года число россиян, живущих с ВИЧ, составлял 1,215 млн.

Сейчас распространенность заболевания у взрослых людей (от 15 до 50 лет) ― больше 1%, отметил академик. По его словам, самая пораженная группа в стране ― мужчины 40-45 лет, среди них с ВИЧ живут 4%, а среди женщин того же возраста ― до 3%. 

Основным способом передачи инфекции остается половой контакт, на который приходится 75% новых случаев заражения. Покровский считает необходимым усиливать профилактику, в том числе уделяя больше времени половому воспитанию детей. 

По оценкам ООН, на конец 2024 года в мире насчитывалось около 40,8 млн человек, живущих с ВИЧ. За 2024-й было зарегистрировано 1,3 млн новых случаев, примерно 630 тыс. человек умерли от болезней, связанных со СПИДом.

