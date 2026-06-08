В США отметили День «сикс севен». Сотни ньюйоркцев собрались в парке, чтобы сделать вирусный жест

К празднованию подключился Белый дом. В его официальных соцсетях появился тикток с Дональдом Трампом, смонтированный под мемный звук. В ролике использовали изображение одного из главных противников Трампа — спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. Ее лица наложили на солнце из детского шоу «Телепузики».