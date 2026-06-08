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В США отметили День «сикс севен». Сотни ньюйоркцев собрались в парке, чтобы сделать вирусный жест

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: @scotttybrand

В США 7 июня отметили день мема «сикс севен». Праздник выпал именно на эту дату, поскольку в американском формате она записывается как 6/7.

В Нью-Йорке поклонники мема устроили массовую встречу в Вашингтон-Сквер-парке. Ровно в 6.07 сотни пришедших показали вирусный жест — начали двигать руками вверх и вниз, повторяя фразу: «Six, seven». На встречу зарегистрировались 811 человек.

К празднованию подключился Белый дом. В его официальных соцсетях появился тикток с Дональдом Трампом, смонтированный под мемный звук. В ролике использовали изображение одного из главных противников Трампа — спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. Ее лица наложили на солнце из детского шоу «Телепузики».

На другом конце света к тренду подключился папа римский Лев XIV. Правда, произошло это на день раньше праздника — 6 июня, во время его поездки по Мадриду в папамобиле. Кажется, понтифик теперь делает жест «сикс севен» при каждом удобном случае.

Мем «сикс севен» стал популярен в тиктоке и инстаграме* в 2025 году. Он связан с треком Skrilla «Doot Doot (6 7)» и баскетбольными видео, в том числе с роликами про ЛаМело Болла: его рост — 6 футов 7 дюймов. У выражения нет четкого значения, поэтому его часто называют примером брейнрота.

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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