Сын Роба Райнера требует наследство в 1,5 млн долларов, чтобы оплатить защиту в деле об убийстве

Согласно ходатайству Ника Райнера, родители создали для него, его брата и сестры трастовые фонды. По их условию, дети должны получить половину наследства по достижении 30 лет, другую — в 35 лет. Ник утверждает, что не получил деньги. С февраля управление фондом осуществляет адвокат Пол Р.Канин. Он, по словам Райнера, выдвигает «меняющиеся оправдания» для отказа в выдаче средств.