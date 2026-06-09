Сын Роба Райнера требует наследство в 1,5 млн долларов, чтобы оплатить защиту в деле об убийстве

Ник Райнер, 32-летний сын режиссера Роба Райнера, потребовал предоставить ему доступ к наследственному фонду, который родители создали для него. Он заявил суду Лос-Анджелеса, что ему нужны деньги на оплату адвокатов, написал Independent.
Размеры фонда оцениваются примерно в 1,5 млн долларов. Райнер хочет потратить наследство родителей на защиту по делу об их убийстве. Мужчину обвиняют в двух эпизодах убийства первой степени и еще четырех тяжких преступлениях.
Тела Роба Районера и его жены Мишель Сингер Райнер нашли в их доме в Брентвуде 14 декабря. Согласно документам, причиной смерти стали множественные ножевые ранения. Ника Райнера арестовали в тот же день. Он не признает свою вину.
В настоящее время Ник содержится под стражей под усиленным наблюдением. По данным источников, Райнер, который долгое время публично боролся с зависимостью, проживал в гостевом доме на территории родителей в Брентвуде.
Согласно ходатайству Ника Райнера, родители создали для него, его брата и сестры трастовые фонды. По их условию, дети должны получить половину наследства по достижении 30 лет, другую — в 35 лет. Ник утверждает, что не получил деньги. С февраля управление фондом осуществляет адвокат Пол Р.Канин. Он, по словам Райнера, выдвигает «меняющиеся оправдания» для отказа в выдаче средств.