Сын Роба Райнера не признал вины в убийстве родителей

Ник Райнер, сын голливудского режиссера Роба Райнера и фотографа Мишель Сингер Райнер, заявил о своей невиновности в суде Лос-Анджелеса.
Ему предъявили обвинения в убийстве первой степени с особо отягчающими обстоятельствами. Тела родителей Ника были обнаружены в их доме в Брентвуде 14 декабря.
Согласно документам, причиной смерти стали множественные ножевые ранения. Ник Райнер был арестован в тот же день. На заседании 23 февраля 32-летний Ник лишь согласился на следующую явку 29 апреля.
Прокуратура пока не приняла решения, будет ли требовать для обвиняемого смертной казни. Сейчас он содержится под стражей без права на залог.
По данным СМИ, накануне трагедии семья была на вечеринке у Конана О’Брайена, где у Ника произошел словесный конфликт с актером Биллом Хейдером. Сам телеведущий признался, что до сих пор находится в шоке от случившегося, назвав произошедшее «ужасным».
Другие дети Райнера и Сингер — Роми и Джейк — назвали смерть родителей «ужасной и сокрушительной». «Словами невозможно описать невообразимую боль, которую мы испытываем каждую минуту дня», — признались они.