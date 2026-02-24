Сын Роба Райнера не признал вины в убийстве родителей

Директор Лувра ушла в отставку
Эйми Лу Вуд сыграет в новой экранизации «Джейн Эйр»
Исследование: кошки эмоционально не привязаны к хозяевам
Мишель Пфайффер и Курт Расселл вспоминают прошлое и переживают горе в трейлере «The Madison»
«Кей-поп-охотницы на демонов» и «Франкенштейн» войдут в Criterion Collection
Netflix показал тизер новой экранизации «Гордости и предубеждения» с Эммой Коррин
Павел Дуров рассказал об уголовном деле, которое на него завели в РФ
Ски-альпинист и призер Олимпиады-2026 Никита Филиппов повредил свою медаль
Telegram могут признать в России пособником террористов
Синоптик: март в Москве начнется с потепления до +4 градусов
Российский университет правосудия запустит магистратуру по праву криптовалют
Виза в Египет с 1 марта подорожает до 30 долларов
«Красный шелк» стал самым кассовым российским фильмом за рубежом в 2025 году
Рона Уизли в сериале «Гарри Поттер» сыграют сразу два актера
В Турции футболист сделал массаж сердца чайке, которую во время игры случайно сбили мячом
Умерла актриса Ирина Шевчук, звезда фильма «А зори здесь тихие…»
Умер актер Роберт Кэррадайн из «Джанго освобожденного». Он покончил с собой
В Стамбуле пройдет фестиваль русского кино
В МВД разработали беспилотник-полицейский
Картины Айвазовского, Левитана и Репина выставят на торги в Москве на 1 млрд рублей
Фильм «The Backrooms» выйдет в России под названием «Закулисье реальности»
По Kingdom Come: Deliverance 2 снимут фильм. Сценарий напишет создатель игры Даниэль Вавра
Олимпийский чемпион Никита Филиппов поблагодарил за инициативы в поддержку российских спортсменов
В России появится список разрешенных игр и игрушек для детских садов
Основатель «Додо-пиццы» после скандала сообщил, что все пиццерии сети в России станут pet-friendly
Даниель Дедуайлер исполнит главную роль в новых «Секретных материалах»
Бренд фигурок Funko заключил соглашение о разработке оригинальных фильмов, сериалов и анимации
Том Хэнкс сыграет президента США в экранизации романа «Линкольн в бардо»

Сын Роба Райнера не признал вины в убийстве родителей

Афиша Daily

Ник Райнер, сын голливудского режиссера Роба Райнера и фотографа Мишель Сингер Райнер, заявил о своей невиновности в суде Лос-Анджелеса.

Ему предъявили обвинения в убийстве первой степени с особо отягчающими обстоятельствами. Тела родителей Ника были обнаружены в их доме в Брентвуде 14 декабря.

Согласно документам, причиной смерти стали множественные ножевые ранения. Ник Райнер был арестован в тот же день. На заседании 23 февраля 32-летний Ник лишь согласился на следующую явку 29 апреля.

Прокуратура пока не приняла решения, будет ли требовать для обвиняемого смертной казни. Сейчас он содержится под стражей без права на залог.

По данным СМИ, накануне трагедии семья была на вечеринке у Конана О’Брайена, где у Ника произошел словесный конфликт с актером Биллом Хейдером. Сам телеведущий признался, что до сих пор находится в шоке от случившегося, назвав произошедшее «ужасным».

Другие дети Райнера и Сингер — Роми и Джейк — назвали смерть родителей «ужасной и сокрушительной». «Словами невозможно описать невообразимую боль, которую мы испытываем каждую минуту дня», — признались они.

