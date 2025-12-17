Дети режиссера Роба Райнера впервые прокомментировали смерть родителей

Роми и Джейк Райнеры, дети режиссера Роба Райнера, прокомментировали смерть родителей впервые после трагедии. Их заявление опубликовало издание TheWrap.
Роми и Джейк назвали потерю отца и матери «ужасной и сокрушительной». «Словами невозможно описать невообразимую боль, которую мы испытываем каждую минуту дня», — признались они.
«Это то, чего никто никогда не должен испытывать. Они были не просто нашими родителями, они были нашими лучшими друзьями», — сказали Роми и Джейк.
Наследники Райнеров поблагодарили неравнодушных людей «за многочисленные соболезнования, доброту и поддержку». Они отметили, что получили их не только от семи и друзей, но и «от людей из всех слоев общества».
«Теперь мы просим уважения и сохранения частной жизни, пусть высказываемые предположения будут подкреплены состраданием и человечностью, а наших родителей помнят за невероятную жизнь, которую они прожили, и любовь, которую дарили», — добавили Роми и Джейк.
Старшая дочь Роба Райнера, Трейси Райнер, прокомментировала убийство отца ранее. Она призналась, что пребывает в шоке. «Я выросла в самой замечательной семье на свете», — сказала девушка.
Роба и Мишель Райнер нашли мертвыми 14 декабря у них дома в престижном районе Брентвуд в Лос-Анджелесе. По информации СМИ, тела супругов обнаружила их дочь Роми. По предварительным данным, Райнеры скончались от множественных колотых ран.
Их старшему сыну Нику предъявили обвинения в двойном убийстве. Он находится в тюрьме округа Лос-Анджелес без права загола. Ник Райнер неоднократно рассказывал о своей борьбе с наркотической зависимостью и периодами бездомности.
По данным Los Angeles Times, накануне трагедии Ника и его отца видели спорящими на рождественской вечеринке в доме комика Конана О’Брайена. Издание со ссылкой на друга семьи сообщает, что Ник жил в родительском доме и его мать недавно выражала беспокойство по поводу его психического состояния.
Роб Райнер — один из самых известных и уважаемых кинематографистов США, автор фильмов «Останься со мной», «Когда Гарри встретил Салли», «Мизери» и «Несколько хороших парней». Его жена была фотографом и продюсером. Пара поженилась в 1989 году. В 1991 году на свет появился сын Джейк, в 1993-м — Ник, в 1997-м — дочь Роми.