Дети режиссера Роба Райнера впервые прокомментировали смерть родителей

Roblox согласился соблюдать российские законы после блокировки Роскомнадзора
«Мем вышел из‑под контроля»: Саша из «Универа» озвучит Эдди Мансона из «Очень странных дел»
Amazon MGM показал трейлер документального фильма о Мелании Трамп
Блогерша сварила 80 кг мыла к маркету, но его отменили. Рилс девушки залетел ― и у нее все раскупили
Маколей Калкин не согласился, что «Крепкий орешек» — рождественский фильм
В Китае ребенок случайно сломал экспонат стоимостью 320 тыс. долларов
«Я не смотрю свои фильмы»: Леонардо Ди Каприо заявил, что никогда не смотрел «Титаник»
Звезда «Хамнета» Джейкоби Джуп сыграет в перезапуске «Изгоняющего дьявола»
Джерард Батлер представил трейлер сиквела «Гренландии»
Мультфильм петербургского аниматора Константина Бронзита попал в шорт-лист «Оскара»
Хакеры утверждают, что взломали Pornhub, и угрожают опубликовать данные премиум-пользователей
Warner Bros. Discovery планирует отказаться от предложения Paramount в пользу Netflix
Госдума запретила продажу табака и вейпов вблизи остановок общественного транспорта
Шоураннер «Бриджертонов»: книга про Бенедикта — самая простая для экранизации
В новом парке Universal появятся аттракционы по «Джеймсу Бонду», «Паддингтону» и «Властелину Колец»
В России обсуждается перевод банковских уведомлений в Max
Минобрнауки утвердило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
«Camp Rock 3» обновит саундтрек: в фильме будут рок, кантри и песня в духе Бруно Марса
Джек Блэк отреагировал на слова Эль Фэннинг, что он «ходячий секс» и «самый горячий мужчина»
OpenAI представила модель ChatGPT Images для генерации изображений с умным редактированием
Сына режиссера Роба Райнера обвинили в убийстве родителей
Сериал «Семь сестер» планируют выпустить на Hulu. В нем снимутся Элизабет Олсен и Одесса Янг
MGM+ выпустит сериал «Великолепная семерка»
Эндрю Скотт и Оливия Колман сыграют в фильме «Эльсинор», основанном на жизни актера Иэна Чарлсона
Эмили Блант сломалась в прямом эфире в первом тизере «Disclosure Day» Стивена Спилберга
HBO Max показал трейлер второго сезона драмы «Больница Питт»
На Патриарших прудах за год закрылось рекордное число ресторанов
The Rolling Stones отменили тур 2026 года из‑за состояния здоровья Кита Ричардса

Дети режиссера Роба Райнера впервые прокомментировали смерть родителей

Фото: Michael Loccisano / Getty Images

Роми и Джейк Райнеры, дети режиссера Роба Райнера, прокомментировали смерть родителей впервые после трагедии. Их заявление опубликовало издание TheWrap.

Роми и Джейк назвали потерю отца и матери «ужасной и сокрушительной». «Словами невозможно описать невообразимую боль, которую мы испытываем каждую минуту дня», — признались они.

«Это то, чего никто никогда не должен испытывать. Они были не просто нашими родителями, они были нашими лучшими друзьями», — сказали Роми и Джейк.

Наследники Райнеров поблагодарили неравнодушных людей «за многочисленные соболезнования, доброту и поддержку». Они отметили, что получили их не только от семи и друзей, но и «от людей из всех слоев общества».

«Теперь мы просим уважения и сохранения частной жизни, пусть высказываемые предположения будут подкреплены состраданием и человечностью, а наших родителей помнят за невероятную жизнь, которую они прожили, и любовь, которую дарили», — добавили Роми и Джейк.

Старшая дочь Роба Райнера, Трейси Райнер, прокомментировала убийство отца ранее. Она призналась, что пребывает в шоке. «Я выросла в самой замечательной семье на свете», — сказала девушка.

Роба и Мишель Райнер нашли мертвыми 14 декабря у них дома в престижном районе Брентвуд в Лос-Анджелесе. По информации СМИ, тела супругов обнаружила их дочь Роми. По предварительным данным, Райнеры скончались от множественных колотых ран.

Их старшему сыну Нику предъявили обвинения в двойном убийстве. Он находится в тюрьме округа Лос-Анджелес без права загола. Ник Райнер неоднократно рассказывал о своей борьбе с наркотической зависимостью и периодами бездомности.

По данным Los Angeles Times, накануне трагедии Ника и его отца видели спорящими на рождественской вечеринке в доме комика Конана О’Брайена. Издание со ссылкой на друга семьи сообщает, что Ник жил в родительском доме и его мать недавно выражала беспокойство по поводу его психического состояния.

Роб Райнер — один из самых известных и уважаемых кинематографистов США, автор фильмов «Останься со мной», «Когда Гарри встретил Салли», «Мизери» и «Несколько хороших парней». Его жена была фотографом и продюсером. Пара поженилась в 1989 году. В 1991 году на свет появился сын Джейк, в 1993-м — Ник, в 1997-м — дочь Роми.

Расскажите друзьям