Вышел первый трейлер «Шрека-5»

Universal Pictures представила первый полноценный трейлер «Шрека-5». Премьера состоится 30 июня 2027 года.
Шрека озвучит Майк Майерс, Осла — Эдди Мерфи, принцессу Фиону — Кэмерон Диас, дочь Фионы и Шрека — Зендая, а сыновей Фаркла и Фергуса — Скайлер Гисондо и Марселло Эрнандес.
Видео: Universal Pictures
В сентябре актерский состав, озвучивающий «Шрека-5», приступит к работе над спин-оффом про Осла. Кроме того, студия DreamWorks уже начала работу над шестой частью мультфильма «Шрек». Детали сюжета не уточняются.