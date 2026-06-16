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Вышел первый трейлер «Шрека-5»

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Universal Pictures

Universal Pictures представила первый полноценный трейлер «Шрека-5». Премьера состоится 30 июня 2027 года.

Шрека озвучит Майк Майерс, Осла — Эдди Мерфи, принцессу Фиону — Кэмерон Диас, дочь Фионы и Шрека — Зендая, а сыновей Фаркла и Фергуса — Скайлер Гисондо и Марселло Эрнандес.

Видео: Universal&nbsp;Pictures

В начале 2025 года вышел тизер мультфильма, который разозлил фанатов. Они были недовольны измененной внешностью культовых героев и задавали неожиданные вопросы о стиле персонажей, сексуальности новой героини, а также судьбе своих любимцев.

В сентябре актерский состав, озвучивающий «Шрека-5», приступит к работе над спин-оффом про Осла. Кроме того, студия DreamWorks уже начала работу над шестой частью мультфильма «Шрек». Детали сюжета не уточняются.

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