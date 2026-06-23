Крейг Гиллеспи снимет эротический триллер «Homewreckers» с Гленом Пауэллом

Грядущая картина должна стать второй в киновселенной DC, перезапущенной под руководством Джеймса Ганна и Питера Сафрана. Первым стал «Супермен», премьера которого состоялась в 2025 году. Уже известно, что Супергерл в исполнении Олкок появится в «Человеке завтрашнего дня» — сиквеле «Супермена». Релиз запланирован на 2027 год.