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Rockstar раскрыла стоимость GTA 6 на старте

Афиша Daily
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Иллюстрация: Rockstar Games/PS Store

На старте продаж GTA 6 будет стоить 79,99 доллара, а в издании Ultimate Edition — 99,99 доллара. Об этом говорится в пресс-релизе Rockstar.

Ultimate Edition будет включать эксклюзивную коллекцию премиальных автомобилей, оружия и одежды. Все, кто купил игру по предзаказу, получат набор предметов, отсылающий к GTA: Vice City, а также бесплатный месяц GTA+.

Физические копии игры поступят в продажу 12 ноября. Они будут без диска — внутри коробки покупатели найдут лишь код для скачивания. Начать предварительную загрузку игроки смогут 12 ноября, но впервые поиграть получится лишь в день официального релиза — 19 ноября.

Предзаказы, как и сообщалось ранее, стартуют 25 июня. В Rockstar отметили, что действие GTA 6 развернется «в самой масштабной и иммерсивной версии мира» для этой серии игр.

Игровой журналист Джефф Кили обратил внимание, что в пресс-релизе Rockstar проигнорировла тему мультиплеера. По его мнению, это намекает на то, что онлайн-режим не будет частью первоначального запуска.

Пока GTA 6 официально заявлена только для консолей. Версия для ПК до сих пор не подтверждена, поэтому шансы сыграть в игру на компьютерах до конца 2026 года близки к нулю даже без новых переносов.

Второй и последний на данный момент трейлер GTA 6 вышел больше года назад ― 6 мая 2025-го. Он раскрыл главных героев грядущей игры — Джейсона и Люсию. Им придется бороться за выживание в солнечном штате Леонида, когда они окажутся в центре большого заговора.

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