Молчать или не молчать? Что делать, если вы изменили

Почему люди изменяют

Измены в отношениях — предмет интереса многих исследователей и обсуждений в соцсетях. На форуме Reddit, к примеру, популярна идея о том, что люди «не могут быть моногамными по природе», а избежать измен им мешает неспособность справляться со своими гормонами — или, говоря проще, неумение держать себя в руках при сильных эмоциях.

Гормоны, с точки зрения нейронауки, действительно могут играть роль в вопросе причин измен. Гарвардские исследователи, к примеру, отмечают, что высокий уровень кортизола и тестостерона подталкивает человека к неэтичному поведению, в том числе и сексу с другими людьми , — половой акт в таком случае способствует выработке дофамина и окситоцина, снижая тем самым тревожные ощущения. По мнению некоторых психологов, такой способ избавления от кортизола может сформироваться в зависимость и приводить к появлению серийных изменщиков, для которых секс на стороне становится способом борьбы со стрессом.

Несколько иначе причины измен объясняет антрополог Хелен Фишер. Она убеждена, что в вопросе отношений главную роль играют три области мозга, которые отвечают за сексуальное влечение, романтические чувства и ощущение привязанности. Измена, по Фишер, случается, когда эти три области начинают работать несогласованно: например, человек может чувствовать привязанность к партнеру и любовь к нему, но при этом испытывать сексуальное влечение к другой персоне. Такое, как подчеркивает антрополог, случается чаще, чем кажется, и едва ли это можно контролировать.

« Проще говоря, мы способны любить более одного человека одновременно , — говорит Фишер, объясняя, что именно поэтому кто-то может лежать ночью в постели, думая о глубоких чувствах привязанности к одному человеку, а затем переключаться на мысли о романтической любви к другому. — Это как будто в вашей голове проходит заседание комитета, когда вы пытаетесь решить, что делать».

Максим, 24 года: «Если измена и случилась, то надо иметь мудрость не дать ей разрушить семью»

«На момент первой измены у меня шел второй год отношений с Катей. Я был уверен, что она та самая девушка, и впервые в жизни всерьез задумывался о свадьбе. Мы быстро съехались, и почти все аспекты отношений и совместной жизни у нас были идеальны.

Проблема была только в плане секса. Во-первых, Катя была фактически моей третьей девушкой в жизни, и я чувствовал, что у меня почти нет сексуального опыта, а уходить в брак, не имея его, было обидно. Во-вторых, у нас с Катей была огромная пропасть в плане либидо и сексуальной конституции. Мне надо было много и по-разному, а она просто не могла и не хотела дать мне столько секса.

Сначала я пытался решить эту проблему с ней вместе. Предлагал разнообразить наш секс или попробовать заниматься им чаще. Но все переговоры заходили в тупик и ничего не давали — отчасти из-за моих требований, отчасти из-за ее нежелания что-то менять в своем сексуальном поведении.

Из‑за этого стало очевидно, что без гуляний на стороне я это просто не вывезу. Секс — очень важная часть жизни для меня. Я даже обсуждал эту проблему с друзьями, и они поддержали мое решение попробовать что‑то на стороне, потому что других вариантов тут нет.

Вскоре я познакомился с подругой подруги Женей. Я узнал, что ей нравлюсь и ей наплевать, что у меня есть девушка. Мы сходили на пару свиданий, потом провели два вечера в отеле, занимаясь великолепным сексом, но не таким хорошим, как у меня с Катей. Потом Женя сказала, что больше так не может, — мы остались друзьями, но со временем общение сошло на нет. Другая измена была с девушкой, с которой я познакомился в интернете: одно свидание, один вечер в гостинице, все отлично, но все равно не так, как с Катей. Наутро мы с ней расстались и больше не контактировали.

Чувство вины у меня было в основном до и после свидания, оно не покидает даже сейчас. Но оно слегка притупляется тем, что я полностью оправдал сам себя: я тоже человек, и мне нужно что-то для полного счастья. Я пытался все сделать честно, поговорить, но не вышло.

Я понимаю, что было бы правильно расстаться с Катей и идти ********* [гулять] дальше, но я безумно ее люблю и считаю, что мы идеально подходим друг другу — и упускать такой шанс из-за моего поступка в жизни глупо. Частично я виню и ее: у нее было много шансов сделать мне шаг навстречу. Но такая уж она негибкая в вопросе секса: для нее это тяжелый вопрос, потому что она пережила много насилия. Но и я не железный.

Никакие переговоры ничего не решили: сейчас идет третий год отношений и меня снова тянет грешить, при этом наши с Катей отношения я по-прежнему рассматриваю как идеальные. Все свои измены я храню в тайне, потому что берегу ее чувства и самого себя. От более мудрых и опытных людей, в том числе своей бабушки, я слышал фразу: „Если измена и случилась, то надо иметь мудрость не дать ей разрушить семью“».

Что об изменах говорит сексология

Большую роль в вопросе измен играет и сам секс — базовая физиологическая потребность человека, которая индивидуальна у каждого человека и зависит от множества факторов:

половой конституции;

психосексуального развития;

состояния организма.

Например, гормональный сбой, стресс и тревога могут как снижать либидо, так и давать всплеск сексуальной энергии. «Наш организм саморегулируется и стремится закрыть все незакрытые потребности, — объясняет семейный психолог и сексолог Ольга Царенко. — И если у одного из партнеров потребности стали ниже, то другой ищет способы их удовлетворения. Обычно возникает дистресс от незакрытой потребности в сексуальном контакте, который и может стать толчком к измене ».

Специалист отмечает, что большое значение в изменах играет и склонность к новизне и экспериментам — особенно если партнер отвергает или не разделяет сексуальные фантазии.

«Это не значит, что нужно соглашаться на все эксперименты, какие только пожелаете, — предупреждает Царенко. — На практике часто бывает достаточно обсудить чужие фантазии с вниманием и интересом, без их реализации. Это создает ощущение принятия, подтверждает уважение к желаниям партнера, что важно для доверия и гармонии в отношениях».

При этом важно понимать, что секс может использоваться не только как способ удовлетворения физиологической потребности, но и как средство компенсации психологических проблем. «Например, секс в некоторых случаях превращается в инструмент манипуляции — наказание партнера отсутствием сексуальной близости, — приводит пример сексолог. — Такой подход ранит человека, вызывает чувство отверженности, что может привести к измене как форме мести. В ситуациях холодности, конфликтов, обид и непонимания секс может выступать средством компенсации чувства одиночества, неважности, незначимости. В таких случаях измена иногда становится способом вернуть себе ощущение контроля или значимости».

По словам Ольги Царенко, также нередки случаи, когда человек с низкой самооценкой компенсирует свою уязвимость через сексуальные контакты, воспринимаемые как трофеи . Это подкрепляет его уверенность в себе и внимание со стороны окружающих. Люди, стремящиеся к риску, власти или контролю, используют неразборчивые сексуальные связи как метод реализации своих потребностей.

«Кроме того, существуют психические расстройства, при которых необычное сексуальное поведение является сопутствующим симптомом, — приводит еще одну причину измен сексолог. — Например, такие проявления могут наблюдаться при шизотипическом расстройстве, истероидном или биполярном расстройстве. В этих случаях сексуальная дисфункция или необычные формы поведения требуют профессиональной оценки и лечения».

Даша, 24 года: «Если бы не измена, я бы еще долго маялась в тех отношениях с человеком, который мне совсем не подходил»

«В 21 год я только-только съехалась с молодым человеком, с которым встречалась больше двух лет. Делать этого не стоило, потому что отношения уже расклеивались, а совместный быт все окончательно испортил, но опыта, чтобы вовремя осознать происходящее, мне не хватило.

Я нашла работу мечты в модном месте и проводила с классными коллегами много времени — парня это расстраивало, и вместо поддержки и заинтересованности я получала бубнеж. Чем сильнее я погружалась в свою прикольную социальную жизнь, тем больше понимала, что молодой человек в эту картинку не вписывается. Я хотела тусоваться с друзьями, активничать, ходить в новые места и была бы рада, если бы он составил мне компанию, но он отказывался интересоваться тем, что нравилось мне, обижался и высказывал претензии.

Напряжение накапливалось, мелкие бытовые ссоры случались все чаще: в основном парня нервировало, что я много работаю и часто уезжаю по делам. Постепенно дистанция между нами росла, я чувствовала, что не могу делиться тем, что меня волнует и радует. Но бросать или менять работу ради отношений я тоже не была готова: в тот момент она радовала меня гораздо больше, чем молодой человек.

Мы часто тусовались с коллегами, и в какой-то момент мне начал оказывать знаки внимания начальник. Это было не так кринжово, как звучит: он не дядька в костюме с женой и детьми, а молодой свободный мужчина. Сначала меня это удивило, потом страшно польстило. Сейчас меня бы такое не впечатлило, но я была юной дурочкой, которой нравилось внимание, хотелось интересной жизни и чуточку драмы. Думаю, это и стало решающим фактором.

Просто один из вечеров, который мы проводили с коллегами, закончился дома у начальника — сюжет из плохеньких ромкомов. Алкоголь, конечно, был, но решение изменить маршрут домой я принимала сознательно: мне было приятно его внимание, казалось, раз он старше, значит, точно круче и опытнее, а значит, я тоже крутая.

В моменте я ощущала себя main character: наконец-то делала то, что хотела, не тяготилась чувством вины, наслаждалась тем, что я нравлюсь классному парню. После, конечно, понимала, что поступила плохо: наутро была почти в панике, но потом меня подотпустило, хотя необходимость что‑то с этим делать я понимала.

Обсуждать измену я не думала — просто сразу решила, что надо расставаться, но тянула с этим несколько недель, потому что не могла собраться с духом. Я все еще считаю, что измена сильно бьет по самооценке, это унизительно, поэтому даже не думала о том, чтобы рассказать парню. Разговор о разрыве и так был болезненным, а такая новость его бы добила. Стыдно, конечно, тоже было, ведь в итоге он все узнал от общих знакомых.

Этот опыт случился только потому, что я была юная и еще не обладала смелостью уходить оттуда, где мне не нравилось. Это веселая история для подружек, но не более: не было какого-то безумства, которое хотелось бы вспоминать в скучные вечера. Сейчас я достаточно повзрослела, чтобы отстаивать свои потребности, не соглашаться на какую-то чушь и уважать себя, а значит, делать что-то глупое или необдуманное, чтобы найти в себе силы наконец-то уйти оттуда, где мне плохо, больше не нужно. Думаю, если бы не измена, я бы еще долго маялась в тех отношениях с человеком, который мне совсем не подходил ».

Что чувствуют люди, которые изменили

Что бы ни было причиной измены, ощущения у изменяющих, как говорит психолог, КПТ-терапевт и специалист онлайн-школы психологических профессий «Психодемия» Кира Бахтина, часто схожи:

вина и раскаяние — часто возникают сразу после совершенной измены, сопровождаясь страхом разрушить семью и привычный уклад жизни;

— часто возникают сразу после совершенной измены, сопровождаясь страхом разрушить семью и привычный уклад жизни; страх и скрытность — страх разрушить семью приводит к закрытости и нарочитой холодности, которая со временем начинает вызывать вопросы со стороны партнера;

— страх разрушить семью приводит к закрытости и нарочитой холодности, которая со временем начинает вызывать вопросы со стороны партнера; смешанные эмоции — если измена была в ответ на плохое и безразличное отношение, то по итогу к вине добавляется чувство удовлетворения и даже некоторого облегчения.

«Последнее самое фрустрирующее, потому что наравне с чувством удовлетворения и счастья человек испытывает тревогу и стыд за совершенный поступок, приводящий к беспокойству и нервному перенапряжению, — говорит Бахтина. — Это происходит не только из-за столкновения системы ценностей в виде важности отношений и потребности в новых впечатлениях, но и из-за столкновения морально-нравственных коррелятов „хорошо/плохо“ и ощущения права выбора и возможности решать самому, каким принятым в обществе правилам и порядкам следовать ».

В связи с этим, как обращает внимание психолог, изменившие люди часто сталкиваются с дилеммой, что для них все-таки важнее: быть или казаться счастливыми?

Какие методы для достижения счастья допустимы и где грани вседозволенности и свободы выбора? Путь к ним с точки зрения психологии должен быть безопасным как для самого человека, так и для его близких — и оставаться открытым и честным для всех сторон .

Как воспринимать свою измену

Современный системный подход предлагает рассматривать измену не только как разрушение, но и как явление, выполняющее определенную функцию в паре. Условно можно выделить несколько таких функций.

Толчок к решению проблем Иногда измена работает как своеобразный дефибриллятор для отношений: партнеры словно пробуждаются, сталкиваются с тем, что долгое время игнорировали. Люди описывают это как ощущение оживления, возвращения чувств, выхода из эмоционального онемения. Повод обновить отношения В других случаях измена становится способом внести динамику в отношения: выход за пределы пары позволяет сравнить опыт и вернуться с пониманием, что именно в этих отношениях есть ценность. Пара может продолжить путь уже в обновленном формате. Причина для прекращения связи Есть и ситуации, в которых измена выполняет функцию выхода из отношений. Мы выросли в культуре, где мало навыков экологичного завершения близости, и потому разрыв часто происходит через резкое обесценивание или создание невыносимых условий — измена может становиться частью этого сценария.

« Важно учитывать и то, что само понятие измены субъективно , — подчеркивает Шаталина. — Для кого-то это физическая близость, для кого-то эмоциональная связь, переписка или хроническое отсутствие партнера, которое переживается как измена отношениям. Поэтому, прежде чем что-то принимать, важно прояснить, что именно измена означает лично для вас, и, если возможно, обсудить это с постоянным партнером».

Когда измена уже произошла, одним из самых бережных и безопасных вариантов становится обращение к терапии. В ситуации сильного стресса и неопределенности восприятие сужается, эмоции обостряются, и без поддержки легко дополнительно ранить друг друга. « Принятие измены — это путь к осмыслению той точки, в которой оказались люди и отношения, и к поиску дальнейшего движения — вместе или по отдельности — с уважением к себе и своей жизни », — резюмирует психолог.

Лиза, 25 лет: «Какими бы хорошими ни были отношения, мне, наверное, просто в какой-то момент становится скучно»

«Я изменяла во всех своих отношениях. В одних причиной становился разлад: когда что-то идет не так, вы постоянно ссоритесь, тепла и нежности уже нет, страсти тоже, идешь и ищешь ее на стороне. Другие отношения были на расстоянии, которое все и разрушило, а в третьих мне чего-то не хватало от партнера. Причина всегда была в случайной влюбленности и отсутствии барьеров у самой себя. Уверена, что засматриваются на других почти все, но изменой это становится, только когда человек принимает решение себя не останавливать.

Последняя измена была в баре с другом детства. Пили, веселились — и я отпустила тормоза. Не переношу ответственность на алкоголь — виновата тут только я. Почувствовала напряжение между нами и, как всегда, ни в чем себе не отказала.

С каждой изменой чувство вины все уменьшается, и сейчас я, кажется, вообще ничего уже по этому поводу не чувствую.

Мне никогда не изменяли, и я не знаю, каково это, но сама изменяла десятки раз. Психолога у меня нет, потому что в прошлом у меня был травматичный опыт общения с такими специалистами, поэтому я не знаю наверняка, с чем это связано. Я не отношусь к этому серьезно, потому что выбор партнера — вот что серьезно по-настоящему. А сиюминутная слабость — это просто слабая сила воли. Если я худею и срываюсь на пирожное, это не значит, что я все так же искренне не хочу похудеть.

Измена вскрылась лишь однажды. Партнер сам все узнал: залез в мой телефон и прочитал переписку. Ссорились очень долго, я пыталась что-то объяснить, извиниться за свой поступок. Чувствовала себя жалко и никчемно. Сошлись на том, что он меня прощает и все равно любит, но это был самообман: доверие было потеряно навсегда и аукалось еще пару лет спустя, когда моя измена упоминалась в ссорах и конфликтах . Расстались по совокупности причин, и этой в том числе.

Тенденция показывает, что вероятность того, что это рано или поздно повторится, большая. Отношения, в которых все вроде бы было хорошо, тоже в итоге заканчивались изменой. На данный момент свои поступки я объясняю себе так: вероятнее всего, закрытые моногамные отношения не для меня, но я остаюсь верна общепринятым традиционным правилам. Какими бы хорошими ни были отношения, мне, наверное, просто в какой-то момент становится скучно».

Вы изменили. Признаваться или нет?

В этом году, на XXV зимних Олимпийских играх, норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд после того, как выиграл бронзовую медаль, решил публично признаться в измене своей девушке. «Есть один человек, который, возможно, не смотрит [трансляцию] сегодня. Полгода назад я встретил любовь всей своей жизни. Самую красивую, прекраснейшую в мире личность. И три месяца назад я совершил самую большую ошибку в своей жизни и изменил ей», — сказал Легрейд. По словам биатлониста, он хотел стать примером человека, который умеет признавать свои ошибки, и еще раз сказать девушке, как сильно он ее любит . Его бывшая возлюбленная, пожелавшая сохранить анонимность, ответила на этот порыв в интервью таблоиду VG. «Простить трудно даже после такого публичного признания в любви перед всем миром. Я не просила ставить меня в такое положение. Он знает о моих чувствах», — заявила она. Позже Легрейд извинился за свою несдержанность.

Авторы измен после случившегося часто не знают, что делать дальше: оставлять свой поступок в тайне или рассказывать о нем партнеру. По словам семейного психолога Дмитрия Мыскина, решение, говорить или нет об измене, для каждой пары индивидуально и определяется мерой нервной чувствительности другого партнера и возможными социальными последствиями . «Здесь много важных аспектов — например, предыдущая история привязанностей и отношений партнера, наличие подобных измен в прошлом у родителей. Простыми словами, сообщая об измене партнеру, нужно трезво оценить степень его травматизации», — говорит психолог, обращая внимание на последствия признания:

если у партнера есть депрессия или иные особенности ментального здоровья, то признание может стать триггером для суицидальных мыслей;

если у пары есть дети, то они могут потерять привычный образ любящих родителей и будут нуждаться в особой поддержке;

если сор будет вынесен из избы, то эта информация может стать доступной социальному окружению пары, что ударит по моральному статусу и может привести к осуждению окружения, пересудам и слухам.

«Из-за этих рисков иногда достаточно искреннего собственного раскаяния самого человека — перед собой, в разговоре с другом или подругой, психологом. Например, об измене как факте можно не сообщать открыто, но при этом начать активную семейную терапию для восстановления близости в паре, — говорит Дмитрий Мыскин. — Измена — сложная и уязвимая тема. В любом случае это недопустимые эпизоды для пары и точка кризиса — то, что никогда не должно произойти, но, к сожалению, бывает даже в достаточно прочных парах ».

Вопросы самому себе, чтобы принять решение Почему вы хотите рассказать об этом партнеру? Ради того, чтобы быть честным с ним или чтобы снять с себя ответственность? «Если вы хотите только снять с себя угрызения совести, но не готовы менять свое поведение, работать над отношениями, завершить отношения с третьим лицом, то признание скорее навредит партнеру», — предупреждает психолог.

Какие последствия будут у этого шага для вас и близких? Речь не только о психологических последствиях (шок, конфликты), но и экономических (в случае развода) и касающихся здоровья (проверка обоих партнеров на ЗППП). Необходимо предположить их заранее и подготовиться к таким сценариям.

Готовы ли вы бросить третьего человека и работать над отношениями с партнером? Восстановление доверия — кропотливая и сложная работа для каждого, которая требует готовности меняться.

Насколько безопасно обсуждать измену сейчас? Для разговора необходимо безопасное пространство на случай, если партнер может проявить агрессию или просто почувствует себя некомфортно.

Готовы ли вы столкнуться с последствиями признания? Их может быть много: от того, что об этом узнают близкие, до расставания и развода, а возможно, и ответных признаний партнера.